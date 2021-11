Ceux qui ont déjà parcouru notre TEST le savent : contrairement à la plupart des productions estampillées Nintendo, Metroid Dread ne prend pas les joueurs par la main. Et ces derniers ne se sont ainsi pas fait prier pour tenter de casser quelques barrières et autres points de passage réglementaires. Est-ce une surprise si quelques speedrunners sont déjà parvenus à passer sous la barre des 90 minutes ? Pas vraiment, puisque la discipline est largement à mettre au crédit du premier épisode, CQFD.

Rep à ça, les speedrunners !

Mais aujourd'hui, Nintendo tente de faire amende honorable, puisque plus d'un bug entache encore la copie Metroid Dread. Bien que le principal bug bloquant rapidement identifié ait déjà fait l'objet d'un correctif, Mercury Steam continue de corriger le tir, et la version 1.0.2 disponible depuis une poignée d'heures vient donc résoudre une nouvelle liste de problèmes, que voici listés rien que pour vous :

Un problème a été corrigé où le fait de ressayer après une partie terminée causait le temps de jeu d’être ajouté seulement si on retentait un certain combat de boss

Un problème a été corrigé où le fait d’utiliser le technique comète pour frapper d’une certaine façon un ennemi gelé par un missile de glace causait la fermeture du jeu.

Un problème a été corrigé où Samus bougeait étrangement lorsqu’elle sautait à certains moments dans le lanceur Morphosphère.

Un problème a été corrigé où le boss final était coincé dans un mur et ne pouvait pas bouger pendant une attaque particulière, rendant le progrès dans le jeu impossible.

Un problème a été corrigé où Samus était coincée dans le mur en vainquant l’E.M.M.I. à Ferenia dans une certaine position.

Voilà qui devrait donc calmer certaines ardeurs, en attendant le prochain patch de Metroid Dread. Car au vu de la liste de cette toute nouvelle mise à jour, il y a fort à parier que d'autres bugs demanderont bientôt à être corrigés. See you next mission, Mercury Steam !