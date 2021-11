Après une longue décennie d'absence, la plus classe des héroïnes du catalogue de Nintendo refaisait enfin surface cette année avec Metroid Dread, l'occasion de mettre à l'épreuve la popularité de la licence, bien loin de celle des Super Mario et autres The Legend of Zelda.

Si bien des joueurs attendent malgré tout le retour de la saga en trois dimensions avec le très rebooté Metroid Prime 4, la sortie d'un nouvel épisode 2D aura assurément valeur de test pour le producteur Yoshio Sakamoto, qui espère bien poursuivre son œuvre malgré son statut de potentiel retraité de l'industrie.

Elle revient seule

Heureusement pour lui, et pour Nintendo, Metroid Dread confirme aujourd'hui l'intérêt des joueurs pour la série, puisque le jeu s'est écoulé à 854.000 exemplaires durant le mois d'octobre 2021 aux États-Unis. Selon les propos de Doug Bowser, le bien-nommé PDG de la branche américaine rapportés par nos confrères de The Verge, Metroid Dread enregistre tout simplement "le meilleur démarrage de toute la série Metroid", carrément :

Classé en troisième position des jeux les plus vendus derrière Far Cry 6 et Back 4 Blood, Metroid Dread réalise un bien meilleur score que le dernier épisode "plus ou moins 2D" en date, Other M, qui s'était écoulé à 284.526 exemplaires en septembre 2010, malgré les (très) bonnes ventes de la Wii. Non content d'approcher le million de ventes outre-Atlantique, les dernières aventures de Samus semblent être en mesure de toucher un public bien plus large qu'auparavant, puisque le jeu avait également réalisé un joli score lors de son lancement britannique, en se hissant là aussi à la troisième place des jeux les plus vendus, égalant à un millier d'exemplaires près le record de Metroid Prime.

Lancée le même jour, la Switch OLED aura trouvé preneur dans 314.000 foyers, et cette nouvelle itération représentait en octobre 44% des ventes de Switch, 711.000 au total. Il n'en fallait pas plus pour que Bowser en rajoute une couche :

La Switch OLED réalise un bon départ, et nous estimons que ces chiffres sont un très bon indicateur des performances auxquelles nous pouvons nous attendre à l'approche des fêtes de fin d'année.

Voilà qui devrait donc faire le bonheur des chasseurs de prime qui squattent ce coin des Internets, mais aussi faire grimper la pression d'un cran du côté de Retro Studios. Aux dernières nouvelles, Metroid Prime 4 est attendu "un jour" sur Switch.