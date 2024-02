En parallèle de la bande annonce ébouriffante de Death Stranding On the Beach, PlayStation a révélé un successeur à Metal Gear Solid avec une grosse surprise qui va plaire.

Le premier State of Play de 2024 a globalement tenu ses promesses avec des gros titres, dont la plupart avait leaké avant même l'événement. Un nouveau trailer de Death Stranding 2 a bien été dévoilé et soulève déjà tout un tas de questions au niveau de l'histoire, du gameplay et du casting. Et vous êtes d'ailleurs toutes et tous invités à « voir et revoir » la bande annonce pour peut-être comprendre les indices laissés ici et là. À la suite de cela, on a eu un petit message d'Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, pour annoncer le « retour de Metal Gear » chez Sony.

Physint, un disciple de Metal Gear sur PS5... ou PS6 ?

Death Stranding 2 On the Beach a asséné une belle claque hier soir durant le State of Play, mais Hideo Kojima est intervenu pour faire une grosse surprise. Après les demandes incessantes d'une partie des joueurs pour un nouveau Metal Gear Solid, le créateur japonais a gentiment trollé son ancienne maison en dévoilant Physint qu'il réalisera. « Chaque jour, les fans du monde entier me demandent de créer un jeu d'espionnage. Pour répondre à cela, j'ai lancé ce projet ».

Sans jamais citer Metal Gear Solid, le développeur y fait pourtant référence à deux reprises, à commencer par le genre donc. Physint sera une licence entièrement nouvelle d'action-infiltration, dont la production démarrera après Death Stranding 2, en collaboration avec PlayStation.

« Les préparatifs sont en cours, mais la production débutera véritablement après DS2: On the Beach. Nous avons une solide expérience avec Sony puisque nous avons développé ensemble le genre infiltration pendant près de 30 ans [...] Dans deux ans, je célébrerai mes 40 ans de carrière, et je suis persuadé que ce projet en sera le point culminant ». Une synthèse de toute l'XP engrangée sur la saga Metal Gear ? Pas seulement, car l'amour porté au cinéma par Kojima-san sera encore omniprésent.

Film ou jeu vidéo ? Hideo Kojima ne veut pas choisir

Cette annonce était un peu particulière étant donné qu'elle a été préenregistrée dans un hangar de Columbia Pictures, la filiale de Sony Pictures qui produira le prochain SOS Fantômes : La Menace de glace. Preuve que l'aspect cinématographique a son importance, et qu'il y aura peut-être un film par la suite comme Death Stranding ? « Sony ne fait pas que des jeux, mais aussi de la musique et des films. Ce sera clairement une étroite collaboration » a déclaré le papa de Metal Gear Solid.

« Physint sera conçu grâce à des technologies de pointe et des talents du monde entier, qu'ils viennent du monde du cinéma ou du jeu vidéo. Bien sûr, c'est un jeu interactif, mais également un film en même temps d'un point de vue visuel, de l'histoire, des thèmes, du casting, du jeu d'acteur, du design et de la dimension sonore. Nous voulons passer un cap dans le divertissement numérique » a expliqué Hideo Kojima.

Un successeur de Metal Gear Solid qui ne dit jamais son nom, mais il est bien question de cela. Sachant que MGS 5 offre encore à ce jour le meilleur gameplay infiltration, et procure de très bonnes sensations TPS, on est curieux de voir s'il pourra faire aussi bien ou mieux. Le défi sera rude malgré toute l'expérience du genre. En revanche, vu que le développement n'est pas prévu avant 2025, il faudra être patient. Une sortie sur PS5, PS6 ou les deux ? Mystère, mais ce n'est clairement pas improbable de le voir sur PlayStation 6.