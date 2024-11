Les fans de Metal Gear Solid vont être ravis. La version 2.0.0 de la Master Collection Vol. 1 est enfin disponible sur consoles. Avec cette mise à jour, Konami offre une expérience encore plus aboutie, en améliorant les graphismes, en ajoutant des options de personnalisation et en corrigeant plusieurs bugs. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 reçoit enfin la 2.0.0 sur consoles

L’un des ajouts les plus attendus est la possibilité de personnaliser les paramètres graphiques. Les joueurs peuvent désormais choisir entre plusieurs modes :

Mode Original : pour les puristes, ce mode conserve l’apparence fidèle des versions d’origine.

Mode Fine : un mode optimisé pour des graphismes plus nets, allant jusqu'à la 4K sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Mode Personnalisé : ici, tout est entre vos mains. Vous pouvez ajuster la résolution interne, l'upscaling et même la qualité des cinématiques en fonction de vos préférences.

Ces nouvelles options permettent de redécouvrir Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 dans des conditions idéales. À noter cependant que certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur Nintendo Switch.

Des nouveautés côté gameplay

Konami a aussi pensé au confort des joueurs. La mise à jour intègre désormais une option de configuration des commandes. Depuis le menu pause, vous pouvez réassigner les boutons de votre manette à votre guise. Un vrai plus pour adapter le gameplay à vos habitudes.

En plus de ces ajouts, plusieurs bugs mineurs ont été corrigés, et des ajustements techniques garantissent une expérience plus fluide sur toutes les plateformes. Que vous jouiez sur une console de dernière génération ou un modèle plus ancien, la différence se fera sentir.

La mise à jour 2.0.0 est déjà disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox Series X|S. Les joueurs sur Steam, eux, en bénéficient depuis septembre dernier. Une bonne occasion pour les joueurs sur consoles de se mettre à jour et de redécouvrir ces classiques sous un nouveau jour.

Source : Konami