Metal Gear Solid revient petit à petit dans la lumière. Après le divorce entre Hideo Kojima et Konami, marquant aussi le début du désamour des fans avec la licence (aussi dû à un certain Metal Gear Survive), MGS semblait aller droit dans le mur. Konami a pris son temps avant de décider quoi faire avec son joyau. En plus de Metal Gear Solid 3 Remake annoncé au PlayStation Showcase de mai, la firme japonaise prévoit de publier Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 en octobre prochain. La compilation qui réunit les trois premiers jeux de la licence devrait réunir un grand nombre de fans, surtout après une nouvelle annonce de Konami bien accueillie.

Le choix du roi avec la Metal Gear Solid Collection

Sur son site officiel, Konami détaille le contenu de Metal Gear Solid Collection, qui devrait occuper les joueurs pendant de très nombreuses heures. Si vous attendez impatiemment ces jeux, sachez qu'il n'y a aucune obligation de dépenser 59,99 € pour mettre la main sur la compilation. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et MGS 3 : Snake Eater seront tous disponibles en tant que stand-alone à leur sortie au prix de 19,99 € sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et Steam. Une excellente nouvelle pour les plus petits budgets ou ceux qui sont simplement intéressés par un ou deux titres de cette compilation. Rappelons que ces trois jeux sont des portages des remasters disponibles dans Metal Gear Solid HD Collection, sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360.

La compilation de ces trois œuvres cultes du jeu vidéo est déjà disponible en précommande. Les bonus devraient plaire aux mélomanes, qui retrouveront « une bande-son numérique qui contient des interprétations orchestrales nouvellement enregistrées de thèmes iconiques de la série Metal Gear Solid, dont The Best Is Yet To Come, Can't Say Goodbye To Yesterday et Snake Eater ». Chaque titre possèdera aussi deux livres numériques dédiés : l'un avec tous les dialogues du jeu et l'autre détaillant les personnages et l'histoire. Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 sortira le 24 octobre prochain sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et Steam.