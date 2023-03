Les épisodes numérotés de la légendaire série Metal Gear Solid ont presque tous fait l'unanimité auprès du public. Presque, car Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots fut légèrement tancé pour son côté trop linéaire et ses innombrables heures de dialogue. Le plus critiqué de tous, Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain, est né en plein divorce entre le légendaire Hideo Kojima et Konami. Les joueurs ont reproché au jeu le manque d'emphase sur la narration et le scénario. Tout le contraire de Metal Gear Solid 4, donc. Un an et demi avant la sortie de Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain, Hideo Kojima emmène les joueurs à la découverte de son nouvel univers dans Metal Gear Solid 5 : Ground Zeroes. Il s'agit d'un prologue au jeu principal d'environ 3 heures. Une belle mise en bouche... mais qui devait être beaucoup plus que cela, comme l'explique le créateur japonais.

Metal Gear Solid 5 : Ground Zeroes, "l'expérience" manquée de Kojima

Sur son compte Twitter, Hideo Kojima explique que Metal Gear Solid 5 : Ground Zeroes auraît dû prendre une tout autre forme. Celle d'un format épisodique, ce qui peut sembler particulièrement étonnant pour la série d'infiltration.

En fait, c'était ma grande intention de lancer Ground Zeroes. Le développement d'un jeu complet prend 4 à 5 ans. Les temps changent en cours de production. J'ai donc pensé à proposer un format épisodique, comme un drama en streaming, où un épisode est produit et distribué. Ground Zeroes devait être une expérience.

Hideo Kojima ajoute que Ground Zeroes était nécessaire pour que le joueur nourrisse vraiment l'envie de se venger entre la fin de ce prologue et la sortie de The Phantom Pain. Il rappelle que 9 ans s'écoulent entre l'histoire des deux jeux. Hideo Kojima conclut en indiquant que, malheureusement, Ground Zeroes a été mal compris. "De nombreuses personnes semblaient s'attendre à ce que Ground Zeroes soit un "jeu complet" après sa sortie, et elles ne l'ont pas compris. J'ai le sentiment qu'il était trop tôt". L'idée d'une sortie sur PSP de Metal Gear Solid 5 : Ground Zeroes sera, elle aussi, mise de côté, malgré le lien que celui-ci entretien avec Peace Walker.

Hideo Kojima attendu au tournant sur Death Stranding 2

Hideo Kojima confie souvent des petits secrets de développement autour de la série Metal Gear Solid sur son compte Twitter. Pour le plus grand plaisir d'une partie des joueurs. Moins pour d'autres, qui attendent surtout des nouvelles de Death Stranding 2. À part concernant le casting XXL du titre, Hideo Kojima en dit très peu sur la suite du jeu en monde ouvert paru en 2019. En tout cas, Death Stranding 2 devrait mettre tout le monde d'accord sur le plan visuel, notamment grâce à l'éclairage.