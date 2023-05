Depuis qu'il s'est montré, MGS 3 Remake, ou plutôt Metal Gear Solid Delta, fait beaucoup de bruit. Les fans ne sont pas tous content d'apprendre son existence, mais tous se posent des questions. Konami a quelque réponse et elles ne sont pas toutes plaisantes à entendre, même si on s'en doutait.

C'est enfin fait, après des mois de rumeurs, Metal Gear Solid 3 Remake s'est annoncé fièrement au dernier PlayStation Showcase. Un événement dans l'événement pour certains, un doigt d'honneur aux fans et au créateur, Hideo Kojima, de la franchise pour d'autres. Dans tous les cas, le jeu fait énormément parler, ça c'est une certitude. Il n'a pas encore de date de sortie mais le jeu est attendu peu après la Metal Gear Solid Collection qui elle est prévu pour la fin de l'année 2023.

Avec ces nouvelles, plus que jamais, les amoureux de la licence sont divisés. Certains n'en ont que faire des querelles entre l'éditeur et le créateur de la licence et d'autres sont bien trop attachés à Kojima pour apprécier les annonces. Konami essaie donc par tous les moyens de montrer patte blanche et de faire un peu de séduction. C'est dans cette optique que la firme a notamment fait revenir tout le casting voix original pour Metal Gear Solid 3 Remake. Pour séduire, mais aussi pour s'assurer de faire les choses bien. C'est en tout cas ce qu'il affirme.

Metal Gear Solid 3 Remake ne pourra pas plaire à tout le monde

Interrogé par nos confrères d'IGN, Konami a confirmé que ni Hideo Kojima, ni Yoji Shinkawa (grand artiste désormais chez Kojima Prod.) n'étaient de la partie. « Ils ne sont pas impliqués » répond Konami. Il précise toutefois que « l'équipe en charge du développement travaille dur pour créer ce remake et Metal Gear Solid: Master Collection afin qu'ils puissent être appréciés par les joueurs du monde entier ». On s'en doutait, on le savait très clairement même, mais cette fois c'est clair et net : Kojima et Shinkawa n'ont strictement rien à voir là-dedans, il n'a visiblement même pas été consulté. Le divorce est complet et ça ne passe pas auprès des fans. La vérité, c'est que de toute façon, ça ne passait pas avant même que Konami ne confirme la nouvelle. Il suffit de jeter un oeil sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre.

En revanche, Konami a affirmé que l'équipe en charge du remake, mais aussi de la Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, était épaulée par des vétérans « impliqués dans la production des précédents jeux Metal Gear ». De quoi rassurer les fans et assurer d'excellents titres ? Nous verrons. Mais Konami continue clairement son opération séduction.

D'ailleurs, comme le suggéraient les rumeurs, c'est bien le studio Virtuos qui est aux commande. Un studio impliqué dans un très grand nombre de développements, souvent en tant que soutien d'ailleurs.

Hideo Kojima est passé à autre chose

Hideo Kojima, de son côté, semble avoir totalement tourné la page. Après une carrière à faire vivre Konami, le développeur a depuis ouvert son propre studio, Kojima Productions. Il nous a sorti un jeu aussi atypique qu'exceptionnel dans son genre : Death Stranding.

Le bougre ne chôme pas puisqu'un Death Stranding 2 est actuellement en développement. Le jeu fera d'ailleurs revenir une bonne partie du casting du premier opus. En prime, un certain Overdose est lui aussi dans les tuyaux, un survival horror lui aussi singulier visiblement. D'autres projets sont dans les cartons du studio et Kojima n'a pas fini de nous surprendre. Il s'est même offert un podcast, Brain Structure, centré sur sa personne et ceux qui l'entoure. Le podcast est disponible sur plusieurs plateformes comme Spotify par exemple.