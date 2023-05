Metal Gear Solid 3 : Snake Eater est un épisode particulièrement déroutant dans l'histoire de la grande saga Metal Gear. Le jeu d'Hideo Kojima et de ses équipes inclut pour la première fois un système de chasse. Pour maintenir son endurance élevée et être en pleine possession de ses moyens, Naked Snake doit se nourrir régulièrement. Le système de camouflage basé sur des tenues à équiper pour se fondre dans l'environnement apporte aussi un renouveau à la licence. Les rations sont toujours de mise pour se soigner, mais Big Boss doit également guérir ses blessures spécifiquement (onguent pour une brûlure, médicament pour une maladie...). Alors que les deux premiers Metal Gear Solid se déroulaient à une époque contemporaine, Metal Gear Solid 3 nous renvoie en 1964, en pleine guerre froide. Le jeu conserve une place particulière dans le cœur des fans, plus de 18 ans après sa sortie. Konami le sait bien. Metal Gear Solid 3 Remake serait en préparation depuis un bon moment par le studio chinois Virtuose Games. Un nouvel indice rend cette rumeur encore un peu plus crédible. Il nous vient du compositeur d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard.

Un thème de Metal Gear Solid 3 Remake dévoilé ?

J. Scott Rakozy est le compositeur d'Hogwarts Legacy, paru en février dernier sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, ce jeu Harry Potter PS4 et Xbox One débarque le 5 mai prochain, dans des versions que l'on espère satisfaisantes. Sur son compte Instagram, il partage une vidéo visiblement tournée en studio avec la phrase ""si vous savez, vous savez". La piste audio jouée dans la vidéo est clairement un réarrangement d'un thème de Metal Gear Solid. Plus précisément, la musique ressemble à une réorchestration du thème entendu dans MGS 3 lors du briefing, en début de jeu. On imagine difficilement le compositeur travailler sur la bande-son de Metal Gear Solid 3 simplement pour son propre plaisir. Il s'agit potentiellement d'un gros indice annonçant que Metal Gear Solid 3 Remake est bien en développement.

Konami préparerait aussi le retour du premier opus

Malheureusement, J. Scott Rakozy a posté la vidéo en story. Elle n'est donc plus disponible sur son compte Instagram à l'heure où nous écrivons ces lignes. Heureusement, KojiMan a immortalisé le moment, vous pouvez donc la revoir sur son compte Twitter. Il remarque même qu'en fond, on aperçoit brièvement un écran qui semble diffuser une image correspondant au moment où la piste audio est jouée. S'agit-il d'une forêt, biome dans lequel se déroule majoritairement Metal Gear Solid 3 ? Ça y ressemble vraiment... Les fans attendent désespérément que Konami communique enfin sur le titre. Rappelons qu'un remake du premier Metal Gear Solid serait aussi en développement. La série, à l'arrêt depuis plusieurs années et le départ de Kojima, pourrait revenir sur le devant de la scène dans les prochains mois.