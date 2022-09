Grâce à un oubli d'un employé Facebook, le Meta Quest Pro est victime d'un gros leak avec photos et vidéo à l'appui. Son design est résolument différents des autres modèles et casques VR du marché.

Il n'y a pas que les produits Apple qui finissent dans un bar ou autres lieux publics. Le Meta Quest Pro s'est baladé dans la nature sans son propriétaire et manque de pot, quelqu'un l'a intercepté permettant ainsi de voir à quoi il ressemble véritablement.

Le Meta Quest Pro fuite en images

Facebook organisera un événement Meta Connect le 11 octobre prochain pour présenter son Meta Quest Pro. Son nouveau casque VR destiné davantage aux professionnels qui devrait sortir quelques jours plus tard. Sauf que voilà, au moment de partir de son hôtel, un employé de la société a manifestement oublié au moins un prototype. Et l'histoire ne s'arrête évidemment pas là.

Un certain Ramiro Cardenas, employé de l'hôtel où le salarié de Facebook séjournait, a trouvé le ou les prototype(s) et s'est dit qu'il serait de bon ton de partager cela sur la Toile. Les deux images, disponibles dans notre galerie, montrent une boîte étiquetée Meta Quest Pro pour un modèle de 256Go. Au dos, il y a bien une mention qui fait état d'un casque réservé à un usage privé.

Un design qui change

Même si la qualité de la vidéo est à revoir, on distingue suffisamment d'éléments. D'abord, le design plutôt étonnant. Contrairement au Meta Quest 2, ou autre casque de réalité virtuelle, le look fait plus penser à une grosse paire de lunettes. Cela est certainement dû au fait qu'il s'agit d'un casque de réalité mixte (virtuelle/augmentée). Est-ce que l'isolement, pour ne pas apercevoir l'environnement réel, sera suffisant ? Le form factor correspond en tout cas à ce qui a été teasé précédemment par Mark Zuckerberg.

Facebook a camouflé les caméras frontales avec de faux yeux. Un choix qui vaut déjà au Meta Quest Pro des moqueries. Quant aux manettes, elles sont dépourvues des anneaux de suivi.

Etant un casque de réalité mixte haut de gamme, qui ne vise pas directement les joueurs comme l'Oculus Quest 2, le prix s'en ressentira. Il devrait dépasser les 800 dollars.