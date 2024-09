La saison 2 de Mercredi fait une annonce qui devrait très clairement plaire aux fans et pourrait même attirer les plus réfractaires.

C’est le plus gros carton Netflix de 2022, Mercredi s’est imposée comme une série de référence pour la plateforme. Une réussite qui a catapulté son actrice, Jenna Ortega, réellement impressionnante dans le rôle de la fille Addams, au rang d’hyper star. Tout le casting est globalement excellent de toute façon. L’univers de la série y est également pour beaucoup. C’est gothique, un poil horrifique, très teenage… Un certain Tim Burton est même passé y mettre sa griffe en réalisant le premier épisode. Et justement, pour la saison 2, on a une bonne nouvelle.

Mercredi fait une annonce pour sa saison 2 qui va faire plaisir

C’est bien quelque chose que les fans attendaient et ont adoré. La patte Tim Burton est partout dans Mercredi, et ce même s’il n’a réalisé que le premier épisode. Un épisode un poil au-dessus du reste sur certains points, bien que la série soit d’excellente facture. Malheureusement, le réalisateur n’aura pas été plus loin puisqu’il était très occupé, notamment à préparer un certain Beetlejuice 2, petite sensation fraîchement sortie au cinéma. Mais rassurez-vous, pour la saison 2 de Mercredi, Burton va avoir un peu plus de temps à lui. Le co-créateur de la série, Al Gough, a confirmé à Collider que Tim Burton était plus impliqué que jamais. Mieux que ça encore, le réalisateur sera derrière la caméra pour près de 4 épisodes, quasiment la moitié de la nouvelle saison donc. Une excellente nouvelle pour les fans qui n’attendaient que ça.

La principale intéressée, Jenna Ortega, a déjà affirmé que la saison 2 de Mercredi serait surprenante à plus d’un titre. Elle verserait davantage dans l’horreur, et toute la famille Addams sera bien plus présente, là où c’est un poil expédié dans la première saison. Mais on n’oublie pas que c’est surtout l’adolescente morbide la star, et ça, ça ne changera pas.

La saison 2 de Mercredi est attendue prochainement sur Netflix, certainement d’ici 2025, mais n’a pas encore de date de sortie ni même de fenêtre. On sait que la série est en production, mais on ne connaît pas encore l’exacte avancée des choses.

Source : Collider