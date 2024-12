Vous cherchez les meilleurs jeux pour passer un hiver chaleureux et vous détendre ? C'est parfait ! On vous a préparé une sélection de pépites qui valent le détour.

L’hiver est enfin là, l’époque des plaids et des boissons chaudes à volonté ! Quoi de mieux alors que de se blottir dans son canapé et de profiter d’un bon jeu chill, fait pour se détendre ? Pour changer un peu des traditionnels Animal Crossing New Horizons et Stardew Valley, nous vous avons concocté une petite sélection de jeux cozy récents pour passer les prochains mois sereinement devant son PC, sa console ou son mobile.

Beacon Pines, un véritable conte illustré

Disponible sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S et PC

Quoi de mieux en hiver que de s’installer au coin du feu et de lire de belles histoires ? C’est un peu ce que vous propose Beacon Pine en vous plongeant dans un conte de fées animé (il ne vous reste plus qu’à trouver la cheminée). Suivez l’enquête de Luka, un jeune faon à la recherche de sa mère disparue de façon mystérieuse.

Beacon Pines se vit à la manière d’un visual novel avec des embranchements différents. Le gameplay repose alors sur la recherche de mots à dénicher dans l’environnement pour agir directement sur la narration du conte et explorer plusieurs voies possibles. L’enquête peut ainsi se vivre et se revivre pour tenter de découvrir tout ce que le jeu a à raconter…

Développé par Hiding Spot Games, Beacon Pines a été largement acclamé par la critique à sa sortie. Au regard de son système mais aussi de son esthétique léchée digne d’un livre illustré, on le comprend largement ! Seul bémol : uniquement disponible en anglais, il n’est pas traduit en français. C’est la petite exception de cette liste, mais vu la pépite et le charme hivernal du titre, on ne pouvait pas faire l’impasse dessus. D’autant plus que si davantage d’intérêt lui est témoigné, qui sait si une version française ne pourrait pas voir le jour ?

Blanc, une promenade immaculée

Disponible sur Nintendo Switch et PC

Avec un tel titre, Blanc s’insère parfaitement dans l’atmosphère hivernale du mois de décembre. Prenez part à une aventure pleine de douceur en compagnie de deux jeunes animaux, un louveteau et un faon, perdus dans le manteau neigeux qui les a séparé de leur famille respective. Alors que tous les opposent, ils vont devoir collaborer ensemble pour rejoindre les leurs.

Blanc, c’est un joli conte qui mêle expérience esthétique et aventure coopérative. En solo ou à deux en local comme en ligne, le but est de faire s’entraider ces deux petits dans un environnement qui ne manque pas d'embuches. Bien que relativement court (2 petites heures), le jeu promet une expérience poétique qui se vivra d’autant plus agréablement en binôme.Il n’a peut-être pas les moyens d’un It Takes Two ou d’un Brothers: A Tale of Two Sons, mais il ne manque pas de charme.

On saluera enfin le travail du studio français Casus Ludi, qui s’apprête malheureusement à fermer ses portes en raison de la coupure nette des subventions à la culture dans la région Pays de la Loire. Dernier projet du studio, Blanc aura su témoigner de la créativité de nos studios locaux. C’est donc peut-être le moment de témoigner un intérêt pour les productions-maisons, d’autant plus que le jeu est actuellement en promotion sur le Nintendo e-shop pour les joueurs Switch. Profitez-en à moitié prix, pour seulement 7,49€ au lieu de 14,99€, jusqu’au 10 janvier 2025.

Disney Dreamlight Valley, un hiver enchanté avec vos personnages préférés

Disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC et iOS

Loin d’être un simple “petit jeu”, Disney Dreamlight Valley profite d’une solide communauté conquise par sa proposition : gérer une vallée habitée par les personnages les plus emblématiques des films d’animation Disney. De La Petite Sirène à La Reine des Neiges, en passant par Le Roi Lion ou encore L’Étrange Noël de Mr Jack, il y en a pour tous les goûts !

Prenez ainsi part à la vie de la vallée et aidez les habitants en accomplissant de petites quêtes. À vous aussi de décorer l’environnement, de refaire votre garde-robe et de personnaliser l’intérieur de votre maison. Vous l’aurez compris, le jeu parlera parfaitement à celles et ceux qui sont déjà conquis par la formule Animal Crossing.

En outre, l’avantage de Disney Dreamlight Valley est qu’il s’agit d’un jeu-service. Il reçoit donc régulièrement de nouvelles mises à jour gratuites. À ce titre, des événements saisonniers ont lieu régulièrement. Si vous décidez de craquer prochainement pour le jeu, alors vous profiterez pleinement des festivités hivernales prévues par le studio Gameloft !

Lake et son DLC Season’s Greetings, plus efficaces que Chronopost

Disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox ONE, Xbox Series X|S et PC

Si Death Stranding vous proposait de la simulation de livraison de colis, dans Lake vous êtes carrément facteur. Dans le jeu principal, vous incarnez Meredith Weiss, quadragénaire en reconversion qui a choisi de quitter la grande ville pour venir s’installer dans sa petite ville natale. Elle devient alors factrice, prenant la succession de son père, qui se trouve justement être le protagoniste du DLC, Season’s Greetings.

Que ce soit dans Lake ou son extension, la narration est au cœur de l’expérience de jeu. Par son atmosphère paisible ancrée dans les années 1980, le jeu nous invite à la rencontre des habitants du coin. Chacun a sa propre histoire et on se retrouve vite à se prendre d’affection pour les uns ou les autres. Et en même temps, rien ne nous est imposé. La liberté dans les choix d’interactions avec les personnages aussi satisfaisante qu’elle donne le sentiment de vivre le jeu à sa façon.

Que ce soit dans la peau de Meredith ou, un an plus tôt, de son père Thomas, Lake et Season’s Greetings sont une parenthèse apaisante qui fera du bien pour finir l’année. Et ce, d’autant plus dans le DLC et son cadre hivernal à souhait. Notez seulement que ce dernier est disponible sur tous les supports sauf sur Nintendo Switch, contrairement au jeu principal.

Röki, un pure conte scandinave

Disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC

Vous avez bien compris qu’on comptait vous faire profiter des paysages enneigés, et nous n’avons pas fini ! Avec Röki, c’est une escapade dans le folklore scandinave au milieu des décors nordique qui vous attend.

Là encore, la narration est au premier plan. Incarnez Tove, une jeune fille qui tente de sauver sa famille. Pour cela, elle va devoir traverser une forêt où tout un tas de créatures et d’éléments folkloriques l'attendent sur le chemin pour la surprendre. Afin d’arriver au bout de sa quête, elle devra résoudre des énigmes et trouver des objets anciens éparpillés sur sa route.

Röki est une belle aventure narrative signée Polygon Treehouse. À la fois reposante et stimulante, elle a de quoi vous occuper pendant une bonne dizaine d’heures. Elle est en plus proposée dans un écrin visuel et sonore atmosphérique, idéal pour s’évader cet hiver.

Tiny Glade, un jeu reposant pour l'hiver et au-delà

Disponible sur PC

Celui-là, il n’y a pas de saison pour y jouer tant il se prête à toutes les périodes de l’année. Tiny Glade est la production d’un duo, deux développeurs suédois qui forment l’équipe de Pounce Light. Ensemble, ils ont bâti un concept parfait pour passer le temps calmement et avec créativité.

Le principe de Tiny Glade est de vous fournir une petite parcelle de terrain sur laquelle construire des bâtiments médiévaux. Intuitif, il se joue très facilement sur PC. L'esthétique a également été soignée pour proposer une atmosphère aussi colorée que sereine. D’autant que vous pouvez personnaliser aussi la météo, pour vous mettre dans une ambiance propice pour l'hiver. Si le projet vous inspire, alors le titre de Pounce Light est la parenthèse apaisante qu’il vous faut.