Depuis sa première apparition en 1998 sur PlayStation, MediEvil s'est imposé dans le cœur des adeptes de jeux d'aventure et de dark fantasy. En cette période d'Halloween, quel meilleur moment pour revisiter ce trésor vidéoludique qui reste profondément ancré dans la mémoire de tant de fans ? Mais avant de plonger dans l'univers du jeu, retraçons brièvement son histoire.

Un rapide historique de MediEvil, pour se remémorer le bon temps

MediEvil est né en 1998, fruit du travail de SCE Cambridge Studio et publié par Sony Computer Entertainment pour la première PlayStation. Malheureusement, ce studio, plus tard renommé Guerrilla Cambridge, fermera ses portes en janvier 2017. Avec lui, la licence se retrouve un peu à semi-enterrée dans la tombe.

Le jeu nous présente le personnage atypique de Sir Daniel Fortesque, un chevalier squelettique ressuscité ayant pour mission de libérer le royaume de Gallowmere des griffes du vil sorcier Zarok. À sa sortie, MediEvil est loué pour son style gothique, son gameplay captivant et son humour décalé, s'établissant rapidement comme un incontournable de la PlayStation. Son succès est tel qu'une suite voit le jour deux ans après.

MediEvil 2 débarque en 2000, toujours sur PlayStation. Cette fois, Sir Daniel s'éveille dans un Londres à l'ère victorienne, opposé à un nouvel antagoniste, Lord Palethorn. Doté de nouvelles armes, affrontant de nouveaux ennemis et résolvant des énigmes inédites, le jeu continue de séduire son public tout en enrichissant l'univers de la série. S'ensuit le portage Résurrection en 2005 sur PSP, qui signera la fin de la licence pendant presque une décennie et demie.

Une longue absence pour MediEvil

Après cette longue absence, MediEvil renaît de ses cendres en 2019 avec un remake intégral pour la PlayStation 4. Entièrement reconstruit tout en respectant l'essence de l'original, il propose des graphismes modernisés tout en préservant le cœur du gameplay et du scénario, permettant aux anciens comme aux nouveaux joueurs de replonger dans les aventures de Gallowmere et de Sir Daniel. Bien que ce remake n'ait pas fait l'unanimité parmi les critiques et les joueurs, nous, à Gamblog, l'avons profondément apprécié. Votre humble serviteur lui a d'ailleurs décerné une note honorable de 8/10. Avec le recul, aucune once de regret n'émerge. Car MediEvil, c'est avant tout une grande épopée, et derrière chaque grande épopée se cache un héros mémorable.

Un héros attachant

Sir Daniel Fortesque n'est pas le héros traditionnel que l'on pourrait imaginer. Alors qu'il est célébré comme le valeureux protecteur de Gallowmere, son passé est loin d'être héroïque. Mort dès le premier assaut d'une bataille légendaire, il ressuscite avec pour mission de corriger le récit et de démontrer sa véritable valeur. Doté d'une mâchoire en moins et d'un œil absent, Sir Dan est l'archétype du héros improbable. C'est le moins que l'on puisse dire. Sa maladresse et son allure chancelante injectent une dose d'humour dans un univers peuplé de créatures effrayantes. C'est ce contraste qui le rend si attachant. Il incarne à merveille l'anti-héros, un trait que l'on retrouve souvent dans les œuvres de Tim Burton.

D'ailleurs, l'empreinte de Tim Burton se ressent immédiatement dans MediEvil. Des décors sinistres et sinueux, des arbres torturés, des personnages grotesques mais charmants : chaque élément rappelle le style distinctif du créateur des films comme L'Étrange Noël de Monsieur Jack ou Edward aux mains d'argent. L'ambiance gothique mêlée à une dimension onirique, les teintes sombres rehaussées par des nuances lumineuses et inattendues, tout dans MediEvil évoque l'esthétique burtonienne. Cet assemblage harmonieux entre le macabre et la mélancolie, l'humour noir et la poésie, est omniprésent. Jouer à MediEvil revient un peu à s'immerger dans un conte fantastique où le merveilleux côtoie le bizarre à chaque détour.

Pour ne rien gâcher, à l'instar de Burton, MediEvil excelle dans la fusion de l'humour et du morbide. La mort n'est pas traitée comme un sujet grave, mais plutôt comme une opportunité de créer des situations humoristiques. Ce ton, mêlant gravité et légèreté et humanisation des créatures les plus effrayantes, est aussi une marque de fabrique du célèbre réalisateur. La capacité à jongler entre ces éléments est ce qui donne à l'univers de MediEvil sa saveur si particulière.

Un hommage aux classiques de l'horreur, avant la surabondance d'effets spéciaux

Les années 80 et 90 sont emblématiques pour leurs techniques d'effets spéciaux traditionnels, précurseurs de l'ère du CGI. Les métamorphoses monstrueuses, le maquillage élaboré et les prothèses étaient monnaie courante.MediEvil joue habilement avec ces références, mettant en scène des antagonistes au design audacieux et extravagant, rendant hommage à l'artisanat des professionnels de ces années-là. Que ce soit les paysages embrumés, les manoirs infestés ou les cimetières sombres, MediEvil s'inspire des décors emblématiques des films d'horreur de ce temps, tout en y injectant son originalité. L'ambiance est à la fois envoûtante et inquiétante, mais parsemée d'une nuance d'humour. Bien que l'atmosphère soit gothique, elle est loin d'être terrifiante, ce qui en fait une parfaite distraction pour Halloween.

Un gameplay simple et efficace, comme à la bonne époque

MediEvil nous plonge dans une aventure fusionnant action et exploration. Les mécaniques de jeu combinent habilement combat au corps à corps, exploration des recoins et résolution d'énigmes. En incarnant Sir Daniel Fortesque, les joueurs disposent d'un arsenal varié, allant de l'épée traditionnelle aux projectiles tels que les arbalètes, offrant une multiplicité de stratégies de combat. Chaque étape du jeu propose ses propres épreuves, incitant les joueurs à innover avec leurs outils et ajuster leurs tactiques. MediEvil parvient également à doser sa complexité, séduisant les néophytes tout en mettant au défi les joueurs aguerris.

Bien que les éléments fondamentaux du jeu, tels que combattre, explorer et résoudre des énigmes, puissent paraître directs et épurés, c'est cette simplicité intrinsèque qui caractérise la puissance de MediEvil, tant pour le premier opus que pour le second. Elle offre à un public varié, qu'il soit novice ou expérimenté, une immersion immédiate dans l'aventure, sans être noyé sous des commandes alambiquées ou des mécaniques trop sophistiquées. C'est ce qui fait aussi que le jeu n'a pas prit beaucoup de rides.

Cette conception simplifiée du gameplay engendre une dynamique de jeu naturelle, permettant aux joueurs de s'immerger pleinement dans le récit, les protagonistes et l'univers qui les enveloppe. La magie de cette simplicité réside aussi dans la progression intuitive qu'elle offre aux joueurs. Elle confère au jeu une certaine finesse, où chaque niveau est astucieusement élaboré pour valoriser ces mécaniques essentielles. Une essence que l'on peine à retrouver dans les productions contemporaines.

Quoi de mieux pour fêter les morts que jouer avec l'un d'eux ? Pour cela, il vous suffit de dépoussiérer votre fidèle PlayStation 1, ou bien de vous tourner vers MediEvil Resurrection, d'ailleurs disponible dans l'offre PlayStation Plus Premium. Sans oublier le remake, qui bénéficie actuellement d'une promotion intéressante jusqu'au 2 novembre à venir.