Max prépare le terrain pour la nouvelle saison d'une de ses plus grosses séries et ça promet déjà d'être complètement fou. Il ne faudra en tout cas pas attendre bien longtemps avant d'en profiter, mais avant ça, on a le droit à un premier aperçu très alléchant.

Depuis son lancement chez nous en juin dernier, Max enchaîne les grosses sorties. La plateforme SVOD peut en effet fièrement surfer sur de très grosses licences comme House of the Dragon ou désormais l’univers étendu de The Batman qui, avec The Penguin, a explosé tous les records en devenant l’une des séries les plus appréciées du moment. Prochainement, c’est d’ailleurs une héroïne de l’univers DC qui reviendra avec sa propre série, et ça promet déjà d’être un carton.

Une série ultra populaire de Max signe son grand retour !

S’il y a bien une série animée extrêmement appréciée sur Max, c’est bien Harley Quinn. L’héroïne (oui c’est une vilaine de l’univers de Batman, on sait) a depuis un moment sa propre série, enfin émancipée du Joker, et c’est un véritable carton. La série n’a pas froid aux yeux, ne mâche pas ses mots et n’hésite pas à frapper là où ça fait mal. Harley Quinn est clairement un programme pour adulte, au même titre qu’Invincible sur Prime Video par exemple, et c’est aussi pour ça qu’elle est adorée.

Désormais disponible sur Max, Harley Quinn comptait jusqu’ici pas moins de quatre saisons pour une grosse quarantaine d’épisodes. La bonne nouvelle c’est que ce n’est pas fini, loin de là, puisqu’elle reviendra pour une cinquième saison d’ici peu. Max a en effet confirmé la nouvelle en partageant une bande-annonce inédite dans laquelle on retrouve évidemment Harley Quinn, toujours interprétée avec panache par Kaley Cuoco en version originale, mais aussi Poison Ivy et d’autres têtes connues de l’univers DC. La saison 5 de la série Harley Quinn arrivera sur Max dès le 16 janvier 2025.