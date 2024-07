Excellente nouvelle pour cette série Max qui fait un carton. Elle est bientôt de retour pour notre plus grand plaisir. Voilà ce que l'on peut apprendre via une nouvelle déclaration.

L'attente est bientôt terminée pour les fans de la série animée Harley Quinn. Après la diffusion de la quatrième saison sur Max en septembre 2023, la série avait été renouvelée pour une cinquième saison deux mois plus tard. Depuis, peu d'informations avaient filtré, laissant les fans dans l'expectative. Cependant, une récente mise à jour de l'un des créateurs de la série apporte enfin des nouvelles excitantes.

Une sortie série très attendue sur Max

Lors d'une interview exclusive avec Russ Milheim pour The Direct, Dean Lorey, co-créateur de la série Harley Quinn, a révélé que la saison 5 serait diffusée avant la fin de l'année 2024. Bien qu'il n'ait pas pu donner de date précise, il a assuré que le lancement aura lieu "dans les prochains mois." sur Max.

Cette annonce devrait réjouir les fans, impatients de retrouver leur anti-héroïne préférée sur Max. La sortie pourrait même coïncider avec celle du film Joker : Folie à Deux. Prévue pour le 4 octobre, qui introduira une nouvelle version de Harley Quinn incarnée par Lady Gaga. Une telle synchronisation serait parfaite pour les fans de l'univers DC.

Attention, le paragraphe suivant peut contenir des spoilers. La saison 5 de Harley Quinn promet d'apporter de nouvelles dynamiques et de l'action. Les fans pourront voir Harley à la tête de sa nouvelle équipe, les Birds of Prey. Cette saison s'annonce intense, avec Nightwing à leurs trousses, cherchant à se venger de Harley. Les interactions et les confrontations entre ces personnages devraient offrir des moments mémorables et riches en rebondissements.