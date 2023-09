Skull & Bones est l'un des jeux les plus attendus d'Ubisoft, mais son développement quelque peu complexe a été marqué par de nombreux reports. La firme française avait déjà reporté de multiples fois sa sortie et a annoncé depuis quelque temps se recentrer sur ses franchises phares. Ainsi, de nombreux jeux passent à la trappe et les équipes affiliées à ces projets ont été envoyé en renfort sur de nombreux jeux Assassin's Creed pour la plupart. Skull & Bones de son côté semblait toujours autant ramer et voilà que le jeu doit encaisser un autre départ.

Skull & Bones encore sous l'eau

Fin août, Skull & Bones semblait fin prêt à sortir de l'eau avec l'arrivée d'une bêta fermée réservée à quelques élus. Cette dernière a eu lieu les 25 et 28 août et les joueurs attendent alors de savoir qu'elle sera la suite pour le développement du jeu. Alors qu'aucune date n'est encore donnée pour sa sortie, nous apprenons par Kotaku que la directrice créative de Skull & Bones vient de quitter le navire. Elle partira des studios de Singapour pour rejoindre ceux de Paris. D'après l'enquête du média, cette décision ferait suite à des retours mitigés de la bêta. Un porte-parole du studio s'est fendu d'un message dans les colonnes de nos confrères.

Elisabeth Pellen est arrivée à Ubisoft Singapour il y a 5 ans avec la mission de tout reprendre dans la direction créative de Skull & Bones. Une mission qu'elle a remplie et l'équipe de Skull & Bones est complètement imbibée de sa vision pour délivrer un action RPG naval avec une expérience unique pour nos joueurs.

Des mots définissant l'importance qu'avait Elisabeth Pellen pour l'équipe singapourienne. Un nouveau coup dur pour le développement de Skull & Bones donc qui devrait avoir une nouvelle personne pour sa direction créative. Après toutes ces années de développement en revanche, sa vision pour le jeu doit déjà bien être ancrée dans les versions jouables en interne.

Un passage compliqué pour Ubisoft ?

Chez Ubisoft, tout n'est pas rose en ce moment. Le développement de Beyond Good & Evil 2 semble rencontrer de nombreux soucis. De nombreux changements avaient été faits sur la direction du jeu ce qui n'a fait que le retardé son développement et inquiéter l'équipe en charge de ce dernier. À cela, s'ajoute l'annonce, il y a quelques mois, de l'annulation d'Immortal Fenyx Rising 2. Espérons que tout cela ne présage rien de mauvais pour Skull & Bones. Alors que, les mauvaises nouvelles, reports et annulations commencent à s'accumuler du côté d'Ubisoft. Il faut alors espérer qu'il ne s'agit là que d'une mauvaise période à passer pour le studio français.