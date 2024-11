Hier, le 7 novembre, c’était un jour très spécial, le N7. Pour beaucoup ça ne dira pas grand-chose, mais pour les fans de Mass Effect, c’est un rendez-vous annuel impossible à manquer. C’est une journée durant laquelle BioWare a pris l’habitude de mettre en lumière sa célèbre licence de science-fiction. Et cette année on a eu le droit à quelques petites choses.

Le 7 novembre, c’est généralement le moment pour faire le plein de goodies ou d’avoir le droit à quelques annonces et surprises concernant Mass Effect. Bon, cette année, Dragon Age The Veilguard à attiré toute l’attention, mais on a quand même eu le droit à quelques extras et on ne va pas s’en plaindre. Outre l’annonce par Variety, d’une série Mass Effect par Amazon, la franchise de BioWare s’est également invitée dans des jeux très populaires. Dragon Age The Veilguard, évidemment, mais également dans un jeu désormais incontournable pour les fans d’exploration spatiale.

Du contenu gratuit aux couleurs de Mass Effect dans ce jeu ultra apprécié

Explorer l’espace infini, partir à la découverte de millions de planètes dans l’espoir d’un jour atteindre le centre de l’univers… C’est ce que nous propose (entre autres) No Man’s Sky, un immense jeu d’aventure qui, au fil des années, a évolué pour devenir absolument titanesque. Dernièrement, le jeu a même reçu de nouvelles mises à jour importantes, dont un patch PS5 Pro pour le rendre vraiment très joli.

Mais pour ce N7, No Man’s Sky a ajouté une autre nouveauté totalement gratuite : la possibilité de récupérer le Normandy de Shepard. Oui, l’immense et sublime vaisseau de Mass Effect est disponible sous la forme d’un événement temporaire jusqu’au 21 novembre. Le vaisseau est récupérable en tant que frégate à ajouter à votre flotte définitivement. La vie est belle. Pour les aficionados les plus fidèles, il est possible que vous ayez déjà le vaisseau dans votre collection dans la mesure où cet évènement a déjà eu lieu il y a près de trois ans de ça. À noter en revanche, que la mission pour l'obtenir a ici changé.

C’est donc le moment ou jamais si vous voulez relancer No Man’s Sky et découvrir au passage la myriade de nouveautés que le jeu a reçues ces derniers mois sur consoles et PC. A la volée on peut noter des améliorations graphiques, de nouvelles contrées à explorer, un travail de fou sur les biomes marins, de nouvelles mécaniques de jeu mais aussi des quêtes et récompenses à gogo.

Source : Hellogames