Le retour de la licence Mass Effect est espéré par de nombreux fans, mais la plupart d'entre eux perdent espoir. Le studio BioWare est toujours dans une situation tendue, ce qui impacte forcément le développement du cinquième opus. Ce n'est pas aidé par le fait que la priorité est donnée à la création de Dragon Age 4. De son côté, le chantier du prochain jeu de la franchise de science-fiction est en phase de pré-production. Et il se peut qu'il y reste encore un bon bout de temps, car la firme connaît une nouvelle vague de déboires.

Mass Effect 5 va devoir attendre

En temps normal, le 7 novembre est une période de célébration pour les fans de Mass Effect. C'est la date où on fête le N7 Day, une sorte d'hommage à la série de jeux. Habituellement, les gens se réunissent pour en parler, y rejouer ou partager des anecdotes rigolotes sur leur aventure. Toutefois, cette année, l'heure n'est pas à la plaisanterie pour une bonne partie de la communauté. Celle-ci pense que les têtes pensantes derrière ces licences ont été clairement injustes avec certains employés qui ont été remerciés.

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que BioWare a pris des décisions plutôt radicales en cette année 2023. Pour cause, le studio a récemment renvoyé près de 50 employés, et ça comprend des vétérans qui officiaient depuis plus d'une vingtaine d'années sur des franchises marquantes comme Mass Effect. Dans ce lot, sept personnes ont décidé de poursuivre l'entreprise en justice. La raison est simple, les indemnités de licenciement ne sont pas à la hauteur des années d'ancienneté de la plupart d'entre eux. On parle d'un « mauvais traitement de la part de BioWare ».

Un soutien appuyé de la communauté

Seulement voilà, comme l'a révélé Ethan Gach de Kotaku, BioWare semble refuser catégoriquement de trouver un accord commun. Pourtant, les demandes sont justifiées et ils désirent juste une indemnisation digne de leur précédent statut. Les employés concernés par la plainte ont donc pris la parole pour expliquer leur situation critique. Ils demandent à la communauté de les soutenir en partageant des memes et des images relatives aux licenciements. Le tout en utilisant le hashtag #N7SeveranceDay propre à Mass Effect. Comme ils le disent, c'est un jour qui montre « l'importance de la loyauté envers son équipe ».

Gach avance également que des anciens testeurs assurance qualité vont manifester aujourd'hui devant les locaux du studio derrière Mass Effect. EA a ensuite répondu à cette protestation en s'adressant aux testeurs de Keywords licenciés par BioWare : « Nous espérons que Keywords et le syndicat sont en mesure de résoudre leurs différences, mais finalement BioWare n’a aucun rôle dans ce processus ». L'éditeur continue en appelant au calme, car la société n'aurait rien à voir avec ça : « Nous sommes d’avis que toute activité visant nos bureaux est malavisée, car BioWare ne participe d’aucune façon aux négociations ». «