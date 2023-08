Il ne fait pas forcément très bon être fan des productions de BioWare en ce moment. Entre l'attente de Dragon Age 4 et de Mass Effect 5 qui semble interminable pour certains, puis l'annonce d'une vague de licenciement conséquente comptant parmi des membres historiques et éminents de la saga de fantasy, les annonces difficiles s'enchaînent. Gary McKay, directeur général, se montrait rassurant quant à l'avancée des deux projets phares du studio. En revanche, les nouvelles rumeurs qui suivent cette déclaration n'invitent pas à l'optimisme.

Mass Effect 5 dans le dur à cause de Dragon Age 4

Si vous suivez assidûment l'actualité du jeu vidéo, le nom de Jeff Grubb ne vous est certainement pas inconnu. Le journaliste très bien informé sur les coulisses de l'industrie s'est exprimé sur la triste nouvelle communiquée par BioWare la semaine dernière et plus largement sur les projets du studio.Dans son podcast Game Mess Mornings du 24 août, l'insider indique que Dragon Age 4 devait à l'origine sortie en septembre 2023, avant d'être repoussé en mars 2024. Mais même cette date de sortie ne tiendrait plus et Jeff Grubb affirme que selon ses sources, Dreadwolf ne verra pas le jour avant l'été prochain... au minimum. Un coup dur pour les fans de Dragon Age, mais pas seulement.

En effet, le journaliste dévoile que plusieurs membres de l'équipe de développement de Mass Effect 5 ont été retirés du projet pour donner un coup de main sur Dragon Age 4, qui demeure la priorité absolue du studio et qui ne doit pas prendre plus de retard. Ça on le savait, mais contrairement a ce qui avait été annoncé, l'impact sur le prochain épisode va se faire violemment ressentir. « Cela signifie naturellement que Mass Effect 5 est également repoussé. Ne vous attendez donc pas à ce qu'il sorte bientôt, parce que Mass Effect 5 est assurément affecté par cette situation. Il sortira bien plus tard », complète-t-il. En juin, Gary McKay avait pourtant redonné espoir aux joueurs en indiquant que la préproduction de Mass Effect 5 avançait bien, notamment grâce à « une équipe de scénaristes chevronnés ».

Une direction inquiétante pour deux franchises cultes

Le directeur général en avait remis une couche dans son récent communiqué en indiquant qu'une équipe de vétérans dirigée par Mike Gamble faisait tout pour que le prochain jeu de la saga SF soit de grande qualité. Mais le long fleuve tranquille, BioWare ne connaît pas et Jeff Grubb, dont les propos sont souvent fiables, vient sûrement d'asséner le coup de grâce aux fans. Il faudra donc attendre avant d'avoir des nouvelles de Mass Effect 5, dont nous ne savons presque rien, à part que la très populaire asari Liara T'soni devrait avoir un rôle important dans cette nouvelle aventure, comme un court teaser dévoilé en novembre 2022 le laissait penser.

Même si ce report de Mass Effect 5 est en faveur de Dragon Age 4, là aussi, le pessimisme est de mise puisque que Lukas Kristjanson, qui travaillait chez BioWare depuis plus de 20 ans (et donc aussi sur le prochain RPG de la licence), fait partie des personnes récemment remerciées. Tout comme Mary Kirby, qui a travaillé sur tous les jeux de la franchise et planchait aussi sur Dragon Age 4