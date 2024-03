Ces nouvelles nous proviennent qui plus est du producteur exécutif de Mass Effect 5 lui-même. Il s'agit donc là d'informations on ne peut plus officielles, et cela devrait augurer du très bon pour les fans. Cependant, il faudra certainement attendre quelques années (lumière) pour voir ce jeu très attendu se concrétiser.

Le Spectre de la trilogie originale dans Mass Effect 5

Pour rappel, Mass Effect 5 nous a été annoncé pour la toute première fois en 2020. Il s'agissait d'un teaser nous présentant une Liara T'Soni qui avait bien vieilli et dénichant un écusson N7 dans des congères de neige. Il n'en fallait pas plus pour que les fans s'enflamment, après la réception pour le moins tiède d'Andromeda. Tout portait à croire que ce nouvel opus allait renouer avec ses prestigieuses origines. Les derniers échos de Michael Gamble, son producteur exécutif, viennent d'ailleurs confirmer cette assomption.

L'homme a fait partie de l'équipage du Normandy depuis 2010, soit l'année de la sortie de l'excellent Mass Effect 2. Celui-ci a participé durant le week-end à une discussion entre des fans de la série sur X (anciennement Twitter). L'un d'entre eux spéculait que l'équipe de direction de Mass Effect 5 était « principalement composée de développeurs vétérans de la trilogie originale ». Ce que Michael Gamble a confirmé. D'après lui, les postes de producteur exécutif, de directeur artistique, de directeur créatif et de directeur du jeu sont bien occupés par des vétérans.

Un jeu entre de très bonnes mains mais encore très lointain

Voilà donc des nouvelles qui font plaisir à lire pour les fans. Andromeda a malheureusement été un jeu au développement chaotique et n'a pas réussi à arriver à la cheville de la trilogie originale. Il faut dire que le studio à la tête du jeu n'avait jusqu'alors que participé au développement du multijoueur de Mass Effect 3. De plus, l'équipe a été forcée d'utiliser le moteur Frostbyte (le moteur des jeux Battlefield). Celui-ci n'était absolument pas adapté à un RPG en monde semi-ouvert. On connaît le triste résultat final. Il convient tout de même de dire que les développeurs d'Andromeda ont fait de leur mieux avec ce qu'ils pouvaient.

Fort heureusement, il semblerait que Mass Effect 5 ne connaisse pas un tel sort. L'équipe de direction du jeu étant composée de vétérans, ceux-ci connaissent bien leur sujet. Nous savons également que cette suite sera développée sur l'Unreal Engine 5, et non sur le moteur peu malléable de DICE. Ce que nous savons aussi, c'est que la sortie de ce jeu très attendu est encore extrêmement lointaine. Quatre ans après son annonce, il serait encore en phase de préproduction. Tous les regards de BioWare (et Electronic Arts), sont tournés vers Dragon Age 4: Dreadwolf. Espérons pour ce studio naguère resplendissant que ces deux titres leur permettront de côtoyer à nouveau les étoiles.