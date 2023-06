Mass Effect fait partie des licences marquantes du XXIe siècle. La saga a réussi la prouesse de rassembler à la fois les fans de science-fiction, de RPG, de TPS... ou encore de belles romances. Après trois premiers épisodes cultes, Bioware a complètement refroidi sa communauté avec un Mass Effect : Andromeda particulièrement critiqué par les fans et aujourd'hui considéré comme le vilain petit canard de la licence. Même si la collection Legendary Edition compilant les trois premiers opus est sortie en 2021, cela ne suffit pas pour faire oublier cet échec. Bioware doit donc frapper un grand coup avec Mass Effect 5. Le studio donne des nouvelles rassurantes de ce projet attendu de pied ferme.

Mass Effect 5, un projet en bonne voie

Sur son site officiel, Bioware donne des nouvelles de ses jeux en cours de production. L'occasion d'avoir quelques informations sur Mass Effect 5, qui se fait plutôt discret depuis son annonce. Elles sont plutôt rassurantes, même si on comprend qu'il va falloir patienter encore un bon moment avant de pouvoir poser nos mains sur le jeu. En plus de confirmer que le projet avance bien, Gary McKay, directeur général, explique qu'il prend une direction qui devrait plaire à la communauté.

Pour Mass Effect, nous poursuivons la préproduction avec une équipe de scénaristes chevronnés qui font revivre l'histoire profonde de la franchise de manière spectaculaire.

Les mots utilisés par Gary McKay sont particulièrement bien choisis. Il est sans doute bien conscient que l'histoire contée dans Andromeda n'a clairement pas convaincu les joueurs et souhaite les rassurer en insistant sur toute l'attention portée au scénario de Mass Effect 5, tout en précisant que le jeu respectera les origines de la franchise. Une manière de faire comprendre qu'il cherchera à se rapprocher de l'esprit de la trilogie initiale et non du dernier épisode décrié.

Un jeu encore particulièrement mystérieux

Malgré ces propos assez rassurants de Gary McKay, nous ne savons que très peu de choses sur Mass Effect 5 pour le moment. Nous retrouverons très probablement Liara T'soni, personnage culte qui devrait avoir un rôle capital dans cette nouvelle aventure, comme l'a déjà teasé Bioware à plusieurs reprises. Évidemment, les races bien connues des fans, des Turiens, aux Krogans en passant par les Galariens et les Quariens devraient encore une fois animer l'univers de Mass Effect 5. Reste à savoir si le commandant Shepard sera lui aussi de retour dans cet épisode, même si cela semble assez improbable. Étant donné que le jeu est encore en pré-production et non en développement, on imagine qu'il faudra patienter encore un bon moment avant de découvrir ses premiers extraits de gameplay.