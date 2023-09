L'espoir d'un jour pouvoir jouer à Mass Effect 5 s'amoindrit progressivement. Le studio BioWare est dans la tourmente et cela impacte directement le développement de ce cinquième opus. La priorité est donnée au chantier de Dragon Age 4 qui est loin de se terminer. Quant à celui du nouveau Mass Effect, il est toujours en phase de pré-production. Une chose est sûre, il n'est pas prêt de sortir avant 2025-2026 au plus tôt. Néanmoins, une rumeur nous a donné une petite idée sur ce qui se trame pour cette suite. Ça va plaire à certains et au contraire en décevoir d'autres.

Mass Effect 5, classique ou moderne ?

Même si le développement de Mass Effect 5 se trouve dans une impasse, cela ne veut pas dire que les développeurs n'ont pas réfléchi à son contenu. Forcément, les théories sur la forme que prendra cette nouvelle aventure vont bon train. Certains pensent qu'à la manière d'Andromeda, le nouvel épisode proposera d'évoluer dans un monde ouvert. Néanmoins, selon une rumeur entendue par Jez Corden, on aurait plutôt affaire au retour à une formule plus linéaire. La même qu'on pouvait retrouver dans la trilogie mettant en scène le Commandant Shepard.

J'ai entendu dire que le nouveau Mass Effect ne serait pas un monde ouvert, mais qu'il reviendrait au format classique de la série. Je ne sais pas si ces rumeurs sont exactes à 100%, compte tenu du stade actuel du développement. Jez Corden

Tout cela est donc à prendre avec des pincettes, d'autant plus que l'identité de la source n'a pas été révélée. Toutefois, cette information peut donner lieu à un débat intéressant : la licence Mass Effect doit-elle revenir à une formule plus classique ou doit-elle continuer sur la voie du monde ouvert ? Voilà une question qui va sans doute diviser la communauté, dans la théorie du moins. La majorité semble justement plus que favorable à un retour aux sources de ce côté, la formule optée par Andromeda n'ayant pas convaincu. Ceci étant, nous ne sommes pas prêts d'avoir la réponse, alors mieux vaut faire preuve de patience et attendre une annonce officielle du studio.

BioWare inquiète la communauté

Il y a une semaine, l'insider bien informé Jeff Grubb nous rapportait des nouvelles peu rassurantes sur la situation de BioWare. Ses sources indiqueraient que Dragon Age 4 Dreadwolf ne sortirait pas avant l'été prochain, au minimum. De plus, plusieurs membres de l'équipe travaillant sur Mass Effect 5 auraient été envoyés à la rescousse sur le chantier de Dreadwolf. Pour ne rien arranger, le studio a récemment subi une vague de licenciements très violente. Parmi les remerciés, des figures emblématiques de BioWare ayant œuvré sur ces deux franchises cultes comme Lukas Kristjanson ou Mary Kirby.