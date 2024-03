Des événements récents ont poussé Electronic Arts à employer de fâcheuses mesures. Rien qu’en 2024 durant les derniers mois, ce sont plus de 8000 emplois qui ont été supprimés et certaines licences ont du souci à se faire. On pense notamment à Star Wars, puisque le FPS dans l’univers de The Mandalorian prévu par Respawn a été annulé. EA a indiqué être prêt à sacrifier ses licences les moins porteuses sur l'autel de la rentabilité. Dragon Age 4 ferait partie des rescapés et sortirait même cette année, mais quid de Mass Effect 5 ?

Mass Effect 5 survit au chaos chez EA

On vous rassure d'emblée, d’après les informations d'IGN, Mass Effect 5 serait encore d’actualité. Il serait toujours en pré-production, stade auquel le projet est depuis août dernier. Les choses semblent avancer doucement, mais sûrement, BioWare ayant annoncé la couleur il y a quelques mois. Le plus gros des effectifs des studios est concentré sur Dragon Age 4 Dreadwolf, qui serait lui aussi l'un des rescapés de la purge qui sévit actuellement dans l'industrie. Selon les informations de Jeff Grubb, EA projetterait même de le sortir en fin d'année, soit quelques mois après sa présentation attendue cet été.

Quant à Mass Effect 5, il faudra faire preuve de patience. Le jeu a été annoncé en 2020 en mettant en scène un des personnages préférés des fans : Liara T’Soniu. Depuis, on a eu quelques teasers suggérant pas mal de choses. Il n'en fallait pas plus pour alimenter toutes sortes de théories. D’abord, les races mystérieuses Geth et Angara pourraient avoir un rôle important dans le nouvel opus, quand l'une des fins de Mass Effect 3 serait finalement devenue canon après des décennies de spéculation et de débats entre les fans.

Enfin, il pourrait ramener le système de moralité qui vous fait choisir entre pragmatisme et conciliation. Cette mécanique était très présente dans le deuxième et troisième titre avant d’être évincée de Mass Effect : Andromeda. A ce stade en revanche tout ne reste que spéculation et vu la communication autour de Dragon Age 4, il va falloir attependant des années avant d'avoir du concret.

Il va falloir attendre encore un bon moment

Avant de voir toutes ces nouveautés s’opérer, il va en effet falloir être patient. C’est certes positif qu’EA consacre encore de ressources à Mass Effect 5, mais les priorités sont toutes autres. La société a déclaré vouloir se consacrer à ses franchises fortes. Parmi elles, on peut compter Star Wars : Jedi et les jeux Marvel comme Iron Man ou Black Panther. Le but ici est de réparer les pots cassés avec des valeurs sûres en recapitalisation un maximum. De plus, il faut évidemment attendre que Bioware termine Dragon Age : Dreadwold avant qu’ils ne se plongent complètement dans la réalisation du prochain opus de Mass Effect. Certains parlent d’une arrivée du soft dans au moins 5 ans, c’est-à-dire courant 2029.