On en saurait visiblement un peu plus sur la fenêtre de sortie de Mass Effect 5. On préfère vous avertir, il ne va pas falloir être pressé. Pour certains joueurs, ce n'est pas surprenant.

La licence Mass Effect prépare son retour avec son cinquième opus très attendu. Cependant, nous n'avons quasiment aucune nouvelle de lui. BioWare donne la priorité à Dragon Age Dreadwolf, et cela retarde grandement sa sortie. Cela n'a pas empêché le studio de dévoiler un premier teaser il y a peu, ce qui a mis la communauté en feu. Est-ce que ça veut dire qu'il arrivera plus tôt que prévu ? Eh bien, nous avons eu des informations à ce propos. Et malheureusement, ça ne présage rien de bon.

Mass Effect 5 sortira... un jour

Ces nouvelles images du prochain jeu de la franchise ont fait clairement plaisir à voir. C'était une bonne manière de célébrer le N7 Day, qui est une sorte d'hommage à la série de jeux. Au passage, le teaser a soulevé la question de la fenêtre de sortie de ce Mass Effect 5. Avons-nous la moindre idée du moment où il arrivera parmi nous ? Pour le très informé Jeff Grub, il ne faut pas placer ses espoirs trop haut. Pour nous faire comprendre son point de vue, il s'est simplement contenté de faire un comparatif. Le message est plutôt clair : il va falloir être patient.

Notre homme nous renvoie en 2018, lorsque Dragon Age 4 a été dévoilé au grand jour. Aujourd'hui, il n'est toujours pas des nôtres, et la rumeur pointerait vers une potentielle sortie pour l'été prochain. Cela fait un total de six ans d'attente, s'il finit bien par débarquer en 2024. Grubb nous invite ensuite à faire le même calcul pour Mass Effect 5 qui vient enfin d'obtenir un premier teaser. Un « vrai » signe de vie. Selon lui, il ne faut pas espérer le voir avant 2029. Pour quelques fans, c'est une attente qui peut paraître insupportable. Cependant, ce n'est pas si dénué de logique.

Rappelons tout de même que nous ne sommes même pas sûrs que Dreadwolf sorte pour l'été 2024. De plus, plusieurs membres de l'équipe travaillant sur Mass Effect 5 auraient été envoyés à la rescousse sur le chantier du quatrième opus. Si on ajoute en plus la vague de licenciements, on constate qu'il est bien normal que nous n'ayons aucune nouvelle des deux titres. Bref, on n'est pas prêt de toucher au successeur d'Andromeda, et de toute évidence, les fans commencent à l'accepter.

Un jour sombre pour la licence ?

Il y a autre chose qui peut expliquer le retard derrière la sortie de ces jeux. BioWare a effectivement pris des décisions plutôt radicales en cette année 2023. Le studio a récemment renvoyé près de 50 employés, et ça comprend des vétérans qui officiaient depuis plus d'une vingtaine d'années sur des franchises marquantes comme Mass Effect. En outre, sept d'entre eux ont décidé d'attaquer la firme en justice pour des indemnités de licenciement qui ne sont pas à la hauteur des années d'ancienneté. C'est un processus qui demande du temps, d'autant plus que la société a provoqué la colère des fans.

En effet, les anciens employés ont pris la parole via un communiqué pour parler de leur situation. Et visiblement, BioWare semble refuser catégoriquement de trouver un accord commun. Cela n'a pas plu à la communauté qui a apporté son soutien aux licenciés en utilisant le hashtag #N7SeveranceDay propre à Mass Effect. Certes, le même jour, nous avons eu le teaser du 5, ce qui peut porter à confusion. Toutefois, il est difficile de ne pas prendre en compte toutes ces déboires dans l'équation.