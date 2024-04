Jennifer Hale, la voix originale de la version féminine de Shepard, a répondu à quelques questions concernant Mass Effect 4 lors d'une interview auprès de Dexerto. Celles-ci ne nous avancent malheureusement pas beaucoup et pourraient même décevoir les fans de la première heure. Nous allons pour expliquer la situation aborder des SPOILERS majeurs de la fin du troisième opus. Évitez donc de laisser traîner vos yeux sur cet article d'une des boutiques de la Citadelle, au cas où.

Mass Effect 4 entretient son mystère galactique

Pour beaucoup, le Commandant Shepard est un élément indissociable de la licence Mass Effect. Ce personnage majeur a été la figure de proue de la superbe trilogie originale de BioWare. Puisque l'on parle d'un Mass Effect 4, les fans s'attendent à le voir revenir sur le devant de la scène après un Andromeda en demi-teinte. Dans le premier teaser officiel du jeu, le fait que le fameux écusson N7 soit déterré des congères de neige par Liara T'Soni pouvait nous laisser fantasmer d'un tel retour presque prophétique.

Pour l'heure, il s'agirait toutefois seulement d'un doux rêve. Jennifer Hale, voix originale de « FemShep », semble être autant dans le flou que les fans à ce sujet. « Je ne pense pas me mettre à dos BioWare, parce que je n'en sais honnêtement rien. J'adorerais revenir, je le ferais sans hésiter une seule seconde. Mais je n'ai encore rien entendu. Je sais que Mark Meer [la voix originale du pendant masculin de Shepard, ndlr] serait aussi excité que moi de revenir ». Mais tout cela dépend de quelle fin du troisième opus BioWare a choisi d'établir comme canon pour écrire l'histoire de Mass Effect 4. Nous allons justement aborder des SPOILERS majeurs s'agissant de Mass Effect 3 dans la partie suivante. Vous voilà prévenus.

Trouvez Shepard

Dans Mass Effect 3, les joueurs ont le choix entre cinq fins différentes. Sans trop épiloguer sur le sujet, quatre d'entre elles impliquent la mort de Shepard. Trois d'entre elles via un sacrifice pour stopper ou contrôler la menace des Moissonneurs. La quatrième entraîne quant à elle l'extinction de toute forme de vie dans la galaxie. La fin selon laquelle Shepard parvient à détruire les Moissonneurs peut toutefois se terminer de manière heureuse le concernant. Pour cela, les joueurs doivent disposer d'une Force Militaire supérieure à 7 000. Dans ce cas, nous pouvons voir une scène où le Commandant se relève au milieu des ruines de la Citadelle.

Dans le teaser de Mass Effect 4 ci-dessus, nous pouvoir voir une Liara tout ce qu'il y a de plus organique. Il est donc probable que BioWare ait choisi comme canon le fait que Shepard ait soit détruit ou contrôlé les Moissonneurs et autres machines. Toutes les machines ? A priori non, puisqu'une autre image teasant le jeu nous laissait miroiter le retour des Geths, les machines créées par les Quariens et qui ont échappé à leur contrôle. La place de Shepard dans Mass Effect 4 demeure donc encore un mystère... comme à peu près tout ce qui a trait à cette suite tant attendue. Pour l'heure, BioWare est malheureusement très occupé par Dragon Age 4. Espérons que ce titre sortira bientôt et sera à la hauteur des attentes. Cela permettra au studio de souffler, et donc de pleinement se concentrer sur la suite de son space opéra vidéoludique iconique.