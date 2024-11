Depuis plus d’une décennie, Mass Effect nous fait voyager aux confins de l’espace. La franchise de BioWare a su se tailler une place dans le cœur des joueurs avec son univers unique, ses personnages profonds et une histoire captivante. Cependant, après Mass Effect: Andromeda sorti en 2017, les fans attendent avec impatience des nouvelles concrètes du prochain épisode, surnommé pour l’instant Mass Effect 4 (5 pour certains). Mais visiblement, il va falloir être patient pour en savoir un peu plus...

Il va falloir se faire une raison pour Mass Effect

À l’approche du "N7 Day", le 7 novembre, l’espoir renaissait. Ce jour symbolique est l’occasion pour BioWare de célébrer la série Mass Effect en partageant des teasers, des annonces et même des détails exclusifs. Mais cette année, il semble que la fête sera plus discrète.

Dans un récent message sur les réseaux sociaux, BioWare a annoncé la couleur : ce N7 Day sera "plus calme". La raison ? La sortie toute récente de Dragon Age: The Veilguard. BioWare concentre son énergie sur ce lancement, et les fans de Mass Effect devront attendre encore un peu pour des nouvelles substantielles.

Cette situation peut sembler décevante. Pourtant, elle s’explique par plusieurs facteurs :

Les priorités du studio : développer un jeu AAA demande des ressources considérables. BioWare a mis l’accent sur le nouveau Dragon Age, mobilisant une grande partie de son équipe. Conséquence : le développement du prochain Mass Effect avance, mais lentement.

: développer un jeu AAA demande des ressources considérables. BioWare a mis l’accent sur le nouveau Dragon Age, mobilisant une grande partie de son équipe. Conséquence : le développement du prochain Mass Effect avance, mais lentement. Des attentes très élevées : après le succès mitigé de d'Andromeda, BioWare sait qu’il doit redoubler de prudence. Les fans espèrent un retour triomphal de la série, avec un jeu sans compromis sur la qualité. Prendre plus de temps permet de polir chaque détail.

: après le succès mitigé de d'Andromeda, BioWare sait qu’il doit redoubler de prudence. Les fans espèrent un retour triomphal de la série, avec un jeu sans compromis sur la qualité. Prendre plus de temps permet de polir chaque détail. Une nouvelle approche dans la communication : de nombreux studios préfèrent maintenant dévoiler leurs jeux seulement quand ils sont proches d’être finis. BioWare pourrait suivre cette tendance pour éviter les "promesses non tenues" ou les "annonces prématurées".

Un retour aux racines de Mass Effect ?

Malgré tout, quelques éléments nourrissent l’optimisme des fans. Lors des précédents N7 Day, BioWare avait partagé des teasers pour le futur Mass Effect. Par exemple, une image énigmatique d’un paysage spatial avec un vaisseau, rappelant l’ambiance des premiers jeux. De quoi faire rêver les fans.

En 2020, un court teaser avait même laissé entrevoir un retour de Liara T'Soni, un personnage très apprécié de la trilogie originale. Ce clin d’œil à la première saga suggère que BioWare envisage une continuité avec l’histoire initiale. Une belle perspective pour les fans de la première heure.

Source : BioWare