Alors qu'un Dragon Age 4 The Veilguard très différent des précédents opus sort aujourd'hui sur PC, PS5 et Xbox Series, le producteur exécutif de Mass Effect 4, Michael Gamble, a répondu à de nombreux fans dubitatifs sur les réseaux sociaux. Si l'on en croit ce dernier, cette suite très attendu du space opera de BioWare devrait rester très fidèle à son héritage.

Un Mass Effect 4 a priori dans la même veine que ses aînés

Attendu plus tard dans la journée, Dragon Age 4 The Veilguard divise, notamment s'agissant de sa direction artistique « cartoonesque » et un ton jusqu'à présent présenté comme plus « léger » que les précédents opus. Très loquace au milieu du vide spatial autour de Mass Effect 4, Michael Gamble, son producteur exécutif, s'est à nouveau exprimé auprès du prochain titre de BioWare. Il a notamment avancé que la direction artistique du prochain opus devrait demeurer photoréaliste. Par voie de conséquence, « l'ambiance et le ton du jeu devraient rester aussi matures que dans la Trilogie originale ». Comme dans celle-ci, quelques passages plus humoristiques devraient malgré tout être de la partie, mais ne seraient définitivement pas la norme.

Pour rappel, c'est à Michael Gamble que l'on doit la plupart des détails relatifs à Mass Effect 4 depuis son premier teaser diffusé trois ans plus tôt. D'après lui, l'équipe derrière la suite très surveillée serait notamment composée de nombreux vétérans de BioWare. Contrairement au spin-off Andromeda ayant tenté une approche plus open-world, il serait également question d'un jeu plus linéaire, malgré probablement la présence de planètes à explorer en véhicule.

Sur ce point, Mass Effect 4 partage donc malgré tout quelques atomes crochus avec Dragon Age 4. Reste à voir si le gameplay très typé Action-RPG de ce dernier servira aussi de base pour le prochain jeu spatial de BioWare. Il faudra malheureusement faire preuve de probablement beaucoup de patience pour en avoir le cœur net, sa sortie n'étant a priori pas prévue avant encore de nombreuses années.

Source : Michael Gamble sur X.com