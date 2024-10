Qu'on aime ou non sa nouvelle approche, Dragon Age The Veilguard marque clairement un changement pour la licence dont il porte le nom. Par certains aspects, cela a interloqué des fans de longue, notamment s'agissant de sa direction artistique un brin « cartoonesque ». Au point que certains attendant Mass Effect 4 de pied ferme craignent un traitement similaire. Si l'on en croit Michael Gamble, directeur de projet du jeu, il n'en serait cependant rien.

Mass Effect 4 devrait suivre son propre chemin à travers la galaxie

Alors que Dragon Age The Veilguard sort dans deux petits jours, le dernier jeu en date de BioWare ne semble pas avoir totalement acquis les joueurs à sa cause. Entre autres raisons : une direction artistique moins « réaliste », un gameplay plus orienté Action-RPG que RPG tactique, et un certain dirigisme dans le level design. Reste à voir avec le jeu final si cette orientation sera vraiment payante pour un BioWare ayant désespérément besoin d'une bonne nouvelle. Beaucoup craignent quoi qu'il en soit que tout cela pourrait être transposé à un Mass Effect 4 dont on sait encore trop peu de choses, malgré un premier teaser diffusé trois ans plus tôt.

Un utilisateur sur X.com a d'ailleurs exprimé ce sentiment de manière particulièrement directe : « S'il vous plaît, ne faites pas du Pixar avec Mass Effect 4 comme vous l'avez fait avec Dragon Age 4 ». Michael Gamble, directeur de projet du prochain RPG spatial, a répondu de manière tout aussi directe : « Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec le concept de faire du Pixar, mais Mass Effect 4 est photoréaliste et le sera tant que je serai aux commandes. Donner vie à un RPG SF est radicalement différent d'autres genres et a différents genres d'amour ».

Voilà a priori une inquiétude de moins concernant le probablement encore très lointain Mass Effect 4. Sa direction artistique devrait donc rester dans la droite lignée des précédents opus. Reste maintenant à savoir quelle histoire il nous racontera, quel lien il aura avec la légendaire trilogie et Andromeda, et quel gameplay il proposera. L'orientation prise par Dragon Age 4 sur ce dernier point se retrouvera-t-elle sur la suite du space opera de BioWare ? Pour l'heure, seul le silence de l'espace peut nous répondre.

Source : Michael Gamble sur X.com