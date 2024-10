Une décision prise par BioWare sur Dragon Age 4 divise et inquiète déjà les fans attendant de pied ferme le malheureusement encore très lointain Mass Effect 4.

Trois ans après son premier teaser officiel, BioWare maintient un assourdissant silence radio autour de Mass Effect 4. Cela n'empêche toutefois pas les fans de spéculer quant à ce qui pourrait se passer dans cette suite extrêmement attendue. Mais une décision controversée prise concernant Dragon Age 4 les laisse perplexes, voire craindre le pire pour le retour de la légendaire licence space opera, qui pourrait ne pas sortir avant 2029 ou 2030.

Un vrai Mass Effect 4, ou plutôt un nouveau Andromeda ?

Avec un Dragon Age 4 marquant une séparation nette par rapport aux précédents jeux de la licence, BioWare aurait décidé que seulement trois choix des joueurs dans Inquisition en impacteront l'histoire. Laissant donc de côté une myriade d'autres choix cornéliens pris dans le dernier opus et les précédents. Certains personnages iconiques de la franchise feront cependant leur retour comme Morrigan. Mais les fans craignent que cela ne prenne que la forme de simples caméos. Forts de ce constat, ils craignent que BioWare ne récidive avec Mass Effect 4.

Dans la trilogie légendaire de Shepard, les joueurs ont en effet énormément impacté l'histoire de chacun des trois jeux du fait de choix ayant des répercussions majeures tout au long de l'histoire. Andromeda, en sa qualité de spin-off, a pris sur ce point le parti de faire quasiment table rase de tout cela, son récit se plaçant dans une autre galaxie, pour un résultat qui a grandement déçu. Les fans se demandent donc si Mass Effect 4 prendrait finalement le même chemin et ne serait donc pas une véritable suite canonique à la trilogie.

BioWare n'ayant partagé que très peu d'informations au sujet de Mass Effect 4 à part un teaser trois ans plus tôt et quelques images, le doute est permis. Nous savons toutefois que Liara T'soni sera présente, ainsi que les Geths, voire les Moissonneurs. Dans quelle mesure leur rôle impactera la suite, rien n'est cependant moins sûr. Mass Effect 4 pourrait même mélanger la trilogie originale et Andromeda, encore une fois selon des analyses de fans. Mais Shepard pourrait ne pas revenir, sa voix féminine originale n'ayant en tout cas pas encore été recontactée pour reprendre le rôle. BioWare pourrait enfin imposer l'une des fins de Mass Effect 3, allant ainsi à contrecourant de ce à quoi le studio nous a habitués jusque-là. À défaut de mieux, il faudra attendre (probablement un long moment) des informations officielles, en espérant que celles-ci soient rassurantes pour les fans.