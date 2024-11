C'est en tout cas ce qu'a avancé John Epler, vétéran de BioWare et directeur créatif de Dragon Age The Veilguard dans une interview auprès de Rolling Stone. Alors que celui-ci vient tout juste de sortir, le studio américain entend désormais tourner son regard vers les étoiles et commence à déployer toutes les forces disponibles sur le pont pour le retour tant attendu de son légendaire space opéra en la personne de Mass Effect 4.

Vitesse transluminique enclenchée pour le développement de Mass Effect 4

BioWare semble reprendre du poil de la bête après les cuisants échecs critiques et commerciaux qu'ont été Anthem et Mass Effect Andromeda. Qu'on l'apprécie ou non, Dragon Age The Veilguard semble être enfin le titre permettant de redorer le blason du studio américain. Celui-ci est en tout cas sorti dans une version finie, a priori très bien optimisée sur PC et consoles, qui plus est sans Season Pass, early access, DRM ou connexion obligatoire. Autant de mesures assez rares sur les jeux AAA modernes, et une plutôt agréable surprise compte tenu du fait que le jeu est édité par Electronic Arts. Si l'on en croit John Epler, il ne serait par ailleurs pas question de développer des DLC pour celui-ci. Cela signifie donc que BioWare peut enfin passer à la vitesse supérieure s'agissant de Mass Effect 4.

Une perspective qui devrait réjouir les fans de l'iconique space opéra, et surtout de la légendaire trilogie originale. Sur le papier, Mass Effect 4 rassemblerait en effet tous les ingrédients pour offrir un nouvel opus à la hauteur de l'épopée culte de Shepard. Michael Gamble, producteur exécutif du jeu, s'est pour rappel voulu rassurant à ce sujet suite aux réactions pour le moins mitigées autour de Dragon Age The Veilguard. Selon lui, le prochain Mass Effect devrait afficher une direction artistique photoréaliste et conserver le ton mature de l'œuvre originale. Dans son interview auprès de Rolling Stone, John Epler a par ailleurs confirmé que la suite de nos aventures dans l'espace devrait laisser de côté l'approche monde ouvert d'Andromeda pour davantage se concentrer sur la narration, mais donc fatalement être plus « dirigiste ».

Bientôt des nouvelles avec l'imminent N7 Day ?

Reste cependant à voir si ces promesses seront bel et bien tenues. Espérons que BioWare aura bientôt des nouvelles croustillantes à partager autour de Mass Effect 4. Pour rappel, le N7 Day, le rendez-vous annuel des fans de la célèbre franchise SF, se tiendra très bientôt : le 7 novembre. Une potentielle belle occasion d'en apprendre plus ce qui nous attend dans un avenir plus ou moins lointain parmi les étoiles.

Source : Rolling Stone