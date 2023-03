Insomniac Games a du pain sur la planche. En plus de Marvel’s Spider-Man 2 attendu pour cette année, une seconde équipe s’affaire déjà sur son prochain jeu : Marvel’s Wolverine. Peu de détails sont connus quant à cette exclusivité PS5, si ce n’est des bruits de couloirs venant de sources plutôt fiables. Or justement une question continue de brûler toutes les lèvres : qui donnera vie au Logan d’Insomniac Games ? Les joueurs sont persuadés d’avoir trouvé la réponse avant l’heure.

La crème de la crème pour Marvel's Wolverine ?

Si Marvel’s Spider-Man 2 devrait se remontrer assez prochainement, les joueurs devront sans doute prendre leur mal en patience pour en découvrir davantage sur Marvel’s Wolverine. L’exclusivité PS5 figure parmi les jeux les plus attendus de ces prochaines années alors que seuls quelques détails ont fuité à son sujet. Pourtant, les fans sont convaincus d’avoir déniché une information importante : le nom de l’acteur qui incarnera le plus célèbre des mutants. De nouveaux indices laissent en effet entendre que Steve Blum pourrait à nouveau donner de sa personne pour le héros.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa voix sans doute. L’acteur incarne Logan dans de nombreux jeux, séries et films d’animation depuis des années. Cela inclut Marvel's Midnight Suns, X-Men Legends ou encore Spider-Man : Web of Shadows pour ne citer qu'eux. A l’instar de Kevin Conroy pour Batman, Steve Blum est considéré par beaucoup de fans comme LE meilleur Wolverine (hors Hugh Jackman évidemment). Tout est parti d’une vidéo de l'acteur qui a récemment refait surface sur TikTok. On y voit Blum affublé de tout l’équipement de la motion capture faciale et expliquant qu’il travaille actuellement pour un jeu, mais qu'il ne peut pas en dire plus à cause des clauses de confidentialité. Marvel's Wolverine ayant entamé toute sa phase de capture récemment, les fans ont alors fait le rapprochement.

S’il est fort probable qu’Insomniac Games se soit en effet tourné vers lui pour donner vie à leur X-Men, cela ne reste pour l’heure qu’une théorie de fans. D’autant que la vidéo en question pourrait également concerner Mortal Kombat 12. Steve Blum incarne en effet Sub Zero depuis de longues années maintenant et il a désormais été confirmé que le prochain épisode de la licence était en route. Affaire à suivre donc, mais cette perspective enchante déjà les fans.