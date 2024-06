Les premiers leaks du jeu Marvel's Wolverine pour PS5 sont apparues en décembre 2023, à la suite d'une attaque par ransomware qui a frappé Insomniac Games. Cette attaque a permis aux hackers de divulguer des informations sensibles sur plusieurs projets en cours de développement chez le studio, y compris des captures d'écran et des séquences de gameplay du jeu Wolverine. Ce piratage a révélé des détails sur l'intrigue, les personnages et même le calendrier de sortie prévu pour 2026, suscitant une grande agitation dans la communauté des joueurs. Et même de nombreux mois plus tard, en juin, il y a encore des retombées avec de nouveaux leaks.

Marvel's Wolverine fait encore leaker du gameplay

Si la majorité des séquences de gameplay de Marvel's Wolverine proviennent de l'attaque par ransomware subie par Insomniac Games l'année dernière. De nouvelles vidéos plus récentes ont émergé ces derniers jours. Deux courtes vidéos montrant des combats et des déplacements en monde ouvert ont été mises en ligne sur le site Streamable. Une troisième vidéo, plus longue, a été téléchargée sur YouTube, présentant des cinématiques et des séquences de combat spécifiques à un point de l'histoire.

Les vidéos de déplacement montrent Wolverine escaladant et se déplaçant librement dans la ville sur l'île tropicale de Madripoor, ainsi que sa fuite de l'installation Weapon X. La vidéo la plus complète, disponible sur YouTube, offre également le plus de contexte narratif.

Cette vidéo commence avec Logan se tenant dans ce qui semble être un bar d'hôtel, où une mission l'invite à trouver le Princess Bar, un endroit où Logan a vu Mystique des années auparavant. Son trajet jusqu'au bar permet d'avoir un bon aperçu de la ville, qui ressemble à un petit pays d'Amérique latine, bien que des gratte-ciels modernes se profilent à l'horizon.

Une fois au Princess Bar, une séquence en flashback montre Wolverine partageant un verre avec Mystique. Logan tente d'obtenir des informations du propriétaire mystérieux, Tyger, un nom familier pour les fans des X-Men. Cependant, leur conversation est interrompue par l'arrivée des Reavers, des ennemis ressemblant à des ninjas. S'ensuit alors plusieurs minutes de combat, incluant des affrontements contre un ennemi volant. Pour des raisons éthiques, on ne vous partagera pas directement le contenu. Le jeu doit sortir sur PS5 a une date encore inconnue (2026?).