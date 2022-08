Marvel's Spider-Man Remastered est disponible sur PC depuis quelques semaines maintenant et les moddeurs s’en donnent à cœur joie. Voici les trois dernières créations déjantés qui circulent sur la Toile.

L’imagination des moddeurs ne cessera jamais de surprendre. La sortie de Marvel's Spider-Man Remastered les a particulièrement inspirés, pour le meilleur comme le pire. Après le mod qui a tué le respect, en voici trois nouveaux complètement insolites.

Trois mods déjantés pour Marvel's Spider-Man PC

Les contenus fous continuent d’arriver sur Marvel's Spider-Man Remastered PC. Régulièrement, les joueurs les plus créatifs remplacent le modèle de Peter Parker en costume par d’autres personnages complètement improbables. Celui qui fait beaucoup parler aujourd’hui c’est la star des memes qui a bercé l’enfance de certains. Oui, vous pouvez vous balader dans New York City en tant que Kermit la grenouille. La marionnette peut déambuler d’immeuble en immeuble, castagner quelques malfrats et sauver la journée des habitants.

L’autre personnage insolite qui s’invite dans Marvel's Spider-Man PC n’est autre que Saul Goodman. L’avocat de Breaking Bad et de la série Better Call Saul est lui aussi jouable grâce à un mod. Ici pas de stratagème ingénieux pour sauver un client ou embêter celles et ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues. Jimmy McGill n’hésite pas à user de ses poings pour mettre à terre ceux qu’il protégerait habituellement dans un tribunal.

La magie des mods de Marvel's Spider-Man, c’est qu’ils permettent parfois d’allier le meilleur de deux mondes. L’un d’eux fusionne deux jeux en un, en troquant Spider-Man par un Licker de Resident Evil 2. La créature iconique de la saga a visiblement souhaité se reconvertir du côté de la justice. Elle rampe sur les murs, est dotée de parole et est prête à aider les autorités locales pour mettre fin aux crimes en cours. Rendez-vous sur NexusMod si vous souhaitez les télécharger.