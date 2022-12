L’année 2023 promet d’être riche, peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez. Entre Starfield sur Xbox ou encore Zelda Tears of the Kingdom chez Nintendo, les prochains mois sont plein de promesses. Du côté de la PS5 en revanche, c’est Marvel’s Spider-Man 2 qui enthousiasme le plus les fans

Marvel's Spider-Man 2 imaginé par un fan

La suite s’est faite particulièrement discrète depuis son annonce et les joueurs ne peuvent pour l’instant se raccrocher qu’aux quelques images, déclarations et rumeurs autour de l’exclusivité. L’une d’entre elle laissait justement entrevoir l’arrivée d’un mode coopération qui avait été abandonné pour le premier jeu. Un moddeur s’est justement amusé à imaginer plusieurs des fonctionnalités qui pourraient être présentes dans ce Marvel’s Spider-Man 2 dont celle-ci. Il a ensuite partagé le résultat de son travail en vidéo, non sans une pointe d'humour, le développement amateur ayant son petit lot de ratés.

Plus concrètement, on peut voir dans les extraits ci-dessous ce que pourrait donner des balades en plein New York à deux ou plus ou encore des éliminations en combo entre Miles et Peter. Le résultat est plutôt satisfaisant et sert avant tout d’ébauche à ce que pourraient donner des mécaniques de jeu plus abouties pour une version finale. Si Insomniac Games a bien recruté pour du multijoueur à un moment donné, rien n'indique pour le moment qu'il y aura bien un mode coop ou multi dans Marvel's Spider-Man 2.

Le fameux jedijosh920 s’est également penché sur l'introduction de nouvelles fonctionnalités de gameplay pour la partie solo. Miles Morales et Peter Parker étant visiblement tous les deux jouables, le youtubeur a imaginé un système pour switcher entre les deux Hommes Araignée et ce même en plein vol ou en combat. Lors des affrontements, les duo pourrait même effectuer des combos coopératifs dévastateurs pour venir à bout des malfrats. Il ne s’agit là évidemment que d’un avant-goût imaginé par un fan dévoué. Il faudra attendre une nouvelle communication officielle de PlayStation pour voir ce que Marvel’s Spider-Man 2 nous réserve réellement.