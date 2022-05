Insomniac Games, le PlayStation Studios le plus prolifique de Sony, carbure pour sortir Marvel's Wolverine et Marvel's Spider-Man 2. Deux exclusivités PS5.

L'acteur de Venom sur le tournage de Marvel's Spider-Man 2

Après avoir sorti le très bon Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games repart sur ses autres projets et il n'y en a pas qu'un ! Mais celui qui nous intéresse présentement, c'est Marvel's Spider-Man 2.

Dans cette suite, Peter Parker et Miles Morales seront bousculés par l'arrivée de Venom. Un des personnages iconiques de l'univers Marvel. Et pour lui donner corps, le studio a engagé une figure du cinéma d'horreur : Tony Todd. Monsieur Candyman, la vraie version de 1992 et non le remake raté de 2021.

Sur son compte Twitter, l'acteur a indiqué participer à des sessions de performance capture... ce qui laisse peu de place au doute sur le jeu pour lequel il enregistre. Mais les internautes ont cherché à s'en assurer.

Ainsi, plusieurs joueurs ont répondu au tweet en faisant référence à Venom et Marvel's Spider-Man 2, des messages qui ont été likés par Tony Todd.

Un développement avancé ?

Avec ce simple tweet, difficile de statuer sur l'avancée du développement. D'autant qu'il peut arriver que des enregistrements interviennent à n'importe quel étape de la création si besoin. Mais pour l'instant, le titre vise encore une sortie en 2023 sur PS5. Il sera disponible disponible de ce fait avant Marvel's Wolverine qui, lui aussi, squatte les locaux de performance capture de Sony.