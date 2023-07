Il fallait s'y attendre alors qu'il y a peu nous pouvions découvrir une image pour Venom dans Marvel's Spider-Man 2, désormais il est temps de faire le plein d'informations avec une bande annonce toute chaude. Cette fois celle-ci se concentre sur l'histoire du jeu, qui s'annonce tout simplement épique. Mais trêve de bavardage, voici la dite vidéo qui aura de quoi ensoleiller votre journée

Marvel's Spider-Man 2, avant tout une histoire épique

Actuellement se déroule le Comic-Con de San Diego, lieu très important et même de fête pour les amateurs de super-héros. Il était donc tout naturel d'en savoir un peu plus sur Marvel's Spider-Man 2. Dans les grandes lignes voici le nouveau synopsis de l'histoire qui était pour le moment totalement inconnu. Au début de l'aventure Miles Morales est dans une période compliquée de sa vie étudiante puisqu'il doit absolument écrire son essai d'entrée à l'université. Pendant ce temps notre Peter Parker est sous complétement sous l'eau avec le paiement de la maison de sa tante qu'il ne peut se résigner à vendre. MJ veut aider Peter avec l'hypothèque, mais son travail est en jeu maintenant que J. Jonah Jameson est de retour au Bugle et cherche à faire le ménage... Bref rien ne va. Et comme cela ne suffit pas, Kraven le Chasseur et ses hordes arrivent en ville pour une raison inconnue et nos deux araignées vont devoir agir vite...

Outre l'histoire, la vidéo ci-dessus est l'occasion d'admirer quelques moments de combats acrobatiques. C'est d'ailleurs confirmé lors du Comic-Con puisque tout devrait être plus grandiose à l'écran pour le plus grand plaisir des joueurs. Que serait un jeu Marvel sans combat, pas vrai ?

Nous avons toujours considéré nos Spider-Heroes comme des" improvisateurs acrobatiques "et dans Marvel's Spider-Man 2, nous voulions les doter de nouvelles façons de le faire pendant le combat. Cela inclut les pouvoirs Spider-Arms et Symbiote de Pete, tandis que Milespossède désormais deux formes de venin bioélectrique à chaque combat. Et lorsque vous commencez à combiner ces capacités avec de tout nouveaux Spider-Gadgets comme le Web Grabber, cela peut conduire à des combos passionnants.

Plus grand, plus profond, plus sombre

Cette bande-annonce apporte aussi un bel aperçu de la ville de New York et des nouveaux terrains de jeu. C'était une promesse et c'est désormais une réalité. Tout est plus grand et énorme, vous pourrez traverser l'East River et explorer Brooklyn et le Queens. Coney Island fait également son apparition et pour explorer tout ça vous pourrez profiter des Web Wings. Ryan Smith, directeur principal du jeu déclare à ce propos :

Nous sommes vraiment ravis que les gens essaient les Web Wings. Pour nous, c'était une excellente occasion d'apporter quelque chose que les gens ont vu dans les bandes dessinées et les films et de l'intégrer dans le jeu. Vous pouvez vous faufiler entre les immeubles pour augmenter la vitesse et la hauteur. [...] C'est l'un des moyens de traverser la ville très rapidement et d'augmenter vraiment la vitesse de traversée, ce qui était l'un de nos objectifs.

La profondeur se retrouve aussi du coté de l'antagoniste principal Vénom, le super-vilain sera d'ailleurs incarné par Tony Todd, acteur que nous avons déjà vu dans Candyman et à l'époque aussi dans Destination Finale. Tout un programme... Comme le précise les développeurs, c'est un moyen d'apporter de la noirceur à l'ensemble et d'explorer les cotés sombres de la personnalité de Peter Parker.

Lorsque nous avons décidé de créer une histoire sur Venom, nous savions que nous changerions un peu le ton. Les meilleures histoires de symbiotes servent d'allégorie : nous avons tous des ténèbres en nous, mais que se passerait-il si nous les laissions prendre le dessus ?

Une PS5 collector

Enfin pour clore le spectacle nous avons pu découvrir la PS5 Collector Marvel's Spider-Man 2. Ce pack contiendra une PS5 avec deux façades qui semblent amovibles avec un design exclusif de l'homme araignée. Cette esthétique Marvel se retrouve jusque dans la DualSense... De toute beauté !

Le jeu est toujours prévu pour le 20 octobre 2023 sur PS5.