Une grosse révélation dans le dernier trailer de Marvel's Spider-Man 2 ? Ca y ressemble fortement, et on en sait peut-être plus grâce à un développeur d'Insomniac Games.

Lors du State of Play de septembre, on a eu un nouvel aperçu surprise de Marvel's Spider-Man 2. Une présentation pour dévoiler les nouveautés liées au combat, au parkour, aux compétences, à la techniques du jeu avec les voyages (ultra) rapides, ou encore aux méchants qui feront leur entrée dans cet épisode. Et deux passages ont particulièrement retenu l'attention des joueurs.

Un méchant du MCU dans Marvel's Spider-Man 2

Le récent State of Play nous a donc réservé une longue séquence de Marvel's Spider-Man 2. Une bande-annonce de gameplay qui a été passé au peigne fin par les fans. Et ils ont bien fait car Insomniac Games aurait teasé « discrètement » un antagoniste encore non annoncé officiellement. À 1min40 dans la vidéo, on peut voir Peter voler grâce à ses delta-toiles et passer en dessous d'un « symbole mystérieux projeté dans le ciel ». Un pictogramme avec un œil en plein milieu qui représenterait le personnage de Mystério.

Une théorie renforcée par le fait qu'on voit un protagoniste inconnu qui porte le code couleur (vert et violet) du méchant justement. Et pour bien faire, pile à ce moment-là, le directeur créatif de Marvel's Spider-Man 2 explique qu'il y aura des activités qui mettront les joueuses et joueurs « face à des super-vilains encore jamais vus dans cet univers de Spider-Man » avec notamment une apparition de Venom.

Mystério est apparu dans le comics Amazing Spider-Man en 1964 et on l'a vu au cinéma dans Spider-Man: Far From Home, le deuxième film de la trilogie avec Tom Holland. Un antagoniste dont la particularité de pouvoir créer des effets spéciaux pour projeter une réalité qui n'existe pas. Dans le long-métrage, Peter en fait les frais et se retrouve totalement désorienté en étant plongé dans des décors irréels où il finit même à l'intérieur du scaphandre du méchant. Et si c'était exploité dans Marvel's Spider-Man 2 ?

Crédits : YouTube PlayStation

Mystério dans le jeu d'Insomniac Games ? Nos infos !

Mystério dans Marvel's Spider-Man 2 avec de grosses répercussions en jeu ? Ce n'est pas à exclure. Durant notre preview, on a pu discuter avec Robert Coddington, directeur de l'animation sur le titre. On voulait en savoir plus sur l'implémentation d'une mécanique vue dans leur précédente production : Rachet and Clank Rift Apart. Dans cet excellent jeu d'aventure / plateforme 3D, Ratchet peut tirer avantage de sa clé pour taper sur un cristal. Ca a pour effet de complètement modifier le décor.

Est-ce que Marvel's Spider-Man 2 pourrait aussi en profiter ? Oui. « Il y a des utilisations similaires de ce pouvoir. Il y aura des façons de se déplacer à travers le monde ou de changer des choses qui reprennent la même idée de base » nous a répondu Coddington. Selon, nous, cela pourrait avoir un lien avec Mystério. Pourquoi pas imaginer des séquences où le méchant nous balance des illusions et où l'on peut agir avec une mécanique similaire à celle de Ratchet and Clank PS5 ? Et si l'on pouvait aussi passer d'un point à un autre via un portail dimensionnel ?

Précédemment, des fans ont remarqué que le PlayStation Blog avait fait mention de la version de la Terre où se situe l'action de Marvel's Spider-Man 2. « Entre le début de la Grande Chasse de Kraven et un tout nouveau Symbiote qui menace la Terre-1048, nos héros ont du pain sur la planche » (via PS Blog). Et pour certains, ça n'a pas d'intérêt... sauf pour le multivers. Il y a également ces références étranges au Spider-Verse avec plusieurs Spider-Bots et un élément visuel qui rappelle le glitch de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Celui lorsqu'un personnage n'est pas dans la bonne dimension. De simples clins d'œil ou des secrets bien gardés ? Réponse dans quelques semaines. Marvel's Spider-Man 2 sort le 20 octobre 2023 en exclusivité PS5.