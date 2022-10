Face aux demandes grandissantes des joueurs, Insomniac Games sort de son silence et s’exprime sur le développement et la date de sortie de Marvel’s Spider-Man 2.

L’inquiétude se fait grandissante chez les fans. Sans nouvelles de Marvel’s Spider-Man 2 depuis un long moment, les joueurs PS5 commencent à penser que l’exclusivité ne sera pas disponible en 2023 comme promis. Des problèmes de développement ? Un retard de prévu ? Les développeurs répondent en toute sincérité.

Marvel's Spider-Man 2 toujours prévu pour 2023

Toujours pas de nouvelles de Marvel’s Spider-Man 2. On l’espérait pour la première conférence sur les jeux de l’éditeur de comics, rien. On l’attendait pour le traditionnel PlayStation Showcase de septembre, il n’a pas eu lieu. Les fans n’ont depuis eu de cesse de demander à Insomniac Games de communiquer sur l’avancée et l’état du jeu. Les développeurs sortent enfin de leur silence et avec des nouvelles rassurantes.

Oui, Marvel’s Spider-Man 2 est toujours attendu pour l’année prochaine en exclusivité sur PS5 et son développement avance bien. « Ne vous inquiétez pas. Nous faisons de gros progrès et le jeu est toujours prévu pour 2023. Montrer des jeux demande du temps, des efforts, des ressources et de la coordination » a tweeté le développeur. Et si l’on en croit les dernières rumeurs, vous n’êtes pas prêts pour ce qu’ils vont montrer. La suite dépasserait en effet les attentes des cadres de Marvel et le titre brillerait par sa « fluidité et ses visuels percutants ». On a hâte de découvrir ça, peut-être lors d’un PlayStation Showcase d’ici la fin de l’année.