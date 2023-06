Pour l'heure, les rumeurs tablent sur une sortie de Marvel's Spider-Man 2 en septembre ou le 20 novembre 2023. Insomniac Games et PlayStation font durer le suspens sur la date exacte, mais nous en saurons certainement davantage au cours de l'été. Et pour patienter jusqu'à la délivrance, le directeur créatif du jeu, Bryan Intihar, a dévoilé quelques nouveautés. Une virée démesurée à New-York attend les joueurs.

La carte de Marvel's Spider-Man 2 sera immense

Les développeurs d'Insomniac Games (Ratchet and Clank: Rift Apart) souhaitent faire de Marvel's Spider-Man 2 leur meilleur jeu à ce jour. Toutes licences confondues. « Nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de nous assurer que ce soit le meilleur jeu que nous ayons jamais réalisé. Et nous avons hâte de le partager avec vous tous » a déclaré Jon Paquette, le directeur narratif du studio. Ambitieux.

Pour Marvel's Spider-Man 2, qui sortira en exclusivité sur PS5, les équipes ont pratiquement doublé le terrain de jeu en ajoutant les quartiers du Queens et de Brooklyn. « Nous avons ajouté le Queens et Brooklyn cette fois, donc la taille de la carte est environ deux fois plus grande que dans les jeux précédents. Sachant que ces deux zones sont plus petites et résidentielles, je pense que vous les trouverez différentes de Manhattan. Nous avons concocté quelques situations inattendues, comme cette bataille sur le détroit entre deux villes ».

Un monde ouvert vaste qu'il faudra remplir de quêtes et ce sera le cas. L'open world de Marvel's Spider-Man 2 regorgera de missions dédiées à Peter Parker, Miles Morales ou n'importe lequel des deux. « Nous avons du contenu pensé pour Peter, du contenu pour Miles et du contenu où vous pouvez jouer l'un des deux. Dans le monde ouvert, vous pourrez passer librement de l'un à l'autre d'une simple pression sur une touche. Pouvoir passer d'un personnage à l'autre si rapidement est vraiment, vraiment génial » (via Eurogamer). Une nouvelle fonctionnalité dont le directeur créatif est fan.

Des compétences aussi partagées entre Peter Parker et Miles Morales

Comme expliqué par Bryan Intihar, le joueur pourra facilement passer de Peter Parker à Miles Morales dans Marvel's Spider-Man 2... mais pas tout le temps. Durant les missions principales de l'histoire, c'est le studio qui opérera ce changement pour des questions de mise en scène et de trame scénaristique. La fameuse séquence du trailer PlayStation Showcase en est l'illustration parfaite. « Comme vous l'avez vu lors de la révélation du gameplay, qui est un segment de l'histoire principale, nous déterminons à l'avance de ce changement. Et ce en fonction de ce que nous voulons faire pour le déroulement du scénario ». Une histoire qui sera plus sombre que celles de Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Cette proximité entre Peter Parker et Miles Morales se répercutera également sur les capacités des super-héros. Il y aura trois arbres de compétences : un pour Peter, un pour Miles et un commun aux deux. « Nous voulons nous assurer qu'il y est un sentiment de familiarité lorsque vous passez de l'un à l'autre. Tous les deux sont Spider-Man. Vous savez comment jouer, mais il y a aussi cette flexibilité dans la personnalisation pour améliorer chacun d'entre eux avec leur propre arbre de compétence. Nous avons vu durant la présentation que Miles possède les pouvoirs évolués de Venom, et Peter, ceux du symbiote » ajoute le directeur créatif de Marvel's Spider-Man 2. Deux façons de jouer pour une suite réellement impressionnante selon Jim Ryan, qui n'allait pas dire le contraire.