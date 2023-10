Alors que la date de sortie, fixée au 20 octobre 2023, approche à grands pas, Marvel's Spider-Man 2 semble avoir toutes les cartes en main pour être un succès retentissant. Nouvelles histoires, nouveaux personnages, une ville plus vaste, et un gameplay amélioré... En fait, seule l'absence potentielle d'une mécanique de jeu suscite des inquiétudes parmi les joueurs.

Marvel's Spider-Man 2 et une absence possible ?

Marvel's Spider-Man 2 offre plusieurs avancées par rapport à son prédécesseur. De nombreux fans ont souligné que le temps de déplacement dans cette suite paraît bien plus rapide cette fois-ci, et les animations sont également plus fluides. Avec d'énormes autres changements (combats, histoire, costumes, etc). Cependant, selon un tweet de ChrisGaming95, le New Game Plus pourrait ne pas être disponible dès le premier jour. ChrisGaming95, ayant pu terminer Marvel's Spider-Man 2 via une copie en avant-première et obtenir le trophée Platine assez rapidement, mentionne qu'il n'y avait pas d'option pour le New Game Plus une fois la tâche accomplie.

Il a également précisé avoir terminé le jeu en environ 30 heures. Bien que cette révélation ne diminue pas entièrement l'enthousiasme, de nombreux jeux contemporains incluent cette option, puisque nombre de fans apprécient de replonger dans leurs jeux avec tous les accomplissements et builds de personnages conservés. Pour Marvel's Spider-Man 2 on pourrait penser à des costumes, pouvoirs, etc.

Une grosse perte potentielle

Avec une multitude de nouvelles expériences et améliorations proposées dans Spider-Man 2, l'absence d'une option New Game Plus semble quelque peu illogique. Et bien que Insomniac puisse encore ajouter cette fonctionnalité après le lancement, à l'image de ce qu'ont fait des jeux tels que God of War Ragnarok, la durée de vie apparemment courte du jeu préoccupe les joueurs qui estiment qu'un second run pourrait ne pas valoir la peine s'ils ne peuvent pas conserver les compétences et les déblocages obtenus lors de leur première partie. Cela dit, l'expérience de ChrisGaming95 pourrait différer de celle de la majorité des joueurs, et le jeu pourrait offrir plus de longévité que ce qui a été initialement supposé. De plus, le patch Day One pourrait potentiellement ajouter le New Game Plus. En bref, de nombreuses questions restent en suspens pour se forger une opinion définitive sur le sujet.

Pour rappel, le New Game Plus (souvent abrégé NG+) est une option disponible dans certains jeux vidéo qui permet aux joueurs de recommencer le jeu depuis le début après l'avoir terminé, tout en conservant certaines de leurs statistiques ou acquisitions de la partie précédente. De son côté, Insomniac n'a ni confirmé ni démenti si le New Game Plus sera présent dans le jeu, les fans devront donc attendre l'annonce officielle de l'équipe. Le jeu reste prévu pour le 20 octobre 2023 sur PC.