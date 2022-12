Les rumeurs étaient vraies. Dernièrement, la date de sortie de Marvel’s Spider-Man 2 a fait beaucoup parler d’elle. D’une part avec l’apparition d’une page dédiée sur le PS Store et de l’autre à cause d’une scénariste du jeu qui avait laissé entrevoir un indice. Aujourd’hui, PlayStation communique un petit sur le sujet, mais pas trop.

Pas de nouveau trailer pour Marvel’s Spider-Man 2 cette année. Alors que les équipes d’Insomniac Games se préparent à partir en congés annuels, PlayStation fait le point sur ce qui vous attend l’année prochaine. Forspoken en début 2023, Final Fantasy 16 à l’été prochain et la suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales dans tout ça ? La firme japonaise confirme une fenêtre de sortie à l’automne 2023. Pas de date précise en revanche et il faudra patienter pour avoir des détails plus croustillants sur le jeu.

PlayStation en profite pour confirmer à nouveau que Marvel’s Spider-Man 2 sera bien une exclusivité PS5, n’espérez pas quoique ce soit sur PS4. « Il reste encore beaucoup de choses à révéler au sujet du jeu, et compte-tenu de la qualité des deux autres titres, on peut s’attendre à une nouvelle aventure originale Spider-Man fantastique », peut-on lire dans l'article du PS Blog. Insomniac Games c’est également fendu d’un message pour l’occasion :