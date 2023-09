L'année 2023 est loin d'être terminée en termes de grosses sorties, et les joueurs PlayStation pourront notamment compter sur un certain Marvel's Spider-Man 2, un jeu qui ne cesse de faire baver les joueurs.

Depuis la sortie de Starfield et Baldur's Gate 3, les yeux sont rivés sur Marvel's Spider-Man 2. Il faut dire qu'après l'énorme succès du premier épisode et les promesses pour le second, il y a de quoi être excité. Ce ne sont pas ces nouvelles images qui vont nous faire penser le contraire. C'est tout simplement somptueux.

Marvel's Spider-Man 2 : Plus grand, plus beau

L'autre protagoniste de Marvel's Spider-Man 2 n'est-il pas tout simplement la ville de New York ? Plus qu'un simple décor, le monde ouvert du jeu d'Insomniac est devenu une référence. On se souvient, lors de nos escapades dans le premier titre, des voltiges au milieu des gratte-ciels et des combats intenses dans les nombreux quartiers de la Grosse Pomme. Pour cette suite, ça devrait être encore plus fou puisque New York sera encore plus vaste, avec l'ajout de nouveaux quartiers. À savoir notamment le Queens, Brooklyn et... Coney Island, avec sa fameuse fête foraine qui apparaît justement dans l'une des nouvelles images. C'est magnifique.

Ce choix n'est pas un hasard, car outre la présence de Coney Island dans de nombreux films de la culture populaire, la fête foraine apparaît notamment dans le film Spider-Man : Homecoming. C'est d'ailleurs ici qu'a lieu le duel épique entre le Vautour et Spidey. Un "beau" souvenir. Ces nombreux ajouts permettent de faire doubler la carte du premier jeu en termes de taille. Une belle évolution pour les joueurs et de jolies découvertes en perspective. D'autant que Marvel's Spider-Man 2 semble plus beau que jamais dans son rendu esthétique et artistique. Ça promet du lourd.

Coney Island

Une absence malgré tout

Malgré les nouveaux quartiers et une ville toujours plus fidèle, Insomniac a confirmé au New York Times que le Chrysler Building ne figurera pas dans Marvel's Spider-Man 2, car le studio n'a pas réussi à parvenir à un accord avec les détenteurs des droits d'auteur du bâtiment. Bien que le gratte-ciel soit présent dans le monde ouvert du titre original de 2018, il manquait dans Marvel's Spider-Man : Miles Morales de 2020 en raison du même problème. C'est bien dommage, car c'est l'un des gratte-ciels les plus emblématiques de la ville américaine, avec son style Art déco. En effet, sa construction date de 1930, et on a donc eu l'opportunité de le voir, lui aussi, dans de nombreux films hollywoodiens. Dans le Spider-Man de 2002, l'homme araignée est perché sur l'une des gargouilles de l'édifice dans une scène du long métrage.

Pas de Chrysler Building au programme.

On oubliera vite cette absence en se disant que le gameplay promet de nettes améliorations, notamment au niveau des combats, plus fluides et plus intenses. Ça sera aussi un bon moment pour les fans avec de nouveaux antagonistes comme Kraven le Chasseur, mais aussi Venom. Enfin, les amateurs d'exploration pourront découvrir New York grâce à la fameuse wingsuit que le studio tease depuis des mois.

Marvel's Spider-Man 2 est une exclusivité PS5 qui est prévue pour le 20 octobre 2023. De quoi faire rouspéter les joueurs PC qui ne pourront pas y jouer tout de suite et qui devront sûrement attendre de nombreux mois avant d'en profiter.