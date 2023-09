Malgré son classicisme, Marvel's Spider-Man 2 devrait être à la hauteur des attentes et offrir quelques surprises. Mais même si les ambitions d'Insomniac Games sont énormes, le studio ne pourra pas combler tout le monde. Les développeurs ont leur vision, leur chemin à suivre et des choix ont été faits en conséquence.

Oubliez ce personnage dans Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 fera revenir les personnages principaux des précédents jeux comme MJ, Hailey, et bien sûr, Peter et Miles. Pour venir perturber leur nouvelle vie, Insomniac Games les confrontera à une galerie de super-vilains très coriaces comme Venom, Le Lézard et Kraven le Chasseur. D'autres s'incrusteront peut-être, mais ce sont les seuls que le studio a voulu dévoiler avant la sortie. Si l'on en croit un secret découvert, Mystério serait aussi de cette suite PS5.

Mais l'univers de l'homme-araignée étant extrêmement riche, peut-on espérer voir d'autres protagonistes ? C'est une possibilité, mais ce qui est désormais certain, c'est que Gwen Stacy ne sera pas dans Marvel's Spider-Man 2. Et donc, pas de Spider-Gwen non plus de facto. Une absence pour éviter des frictions avec MJ ? Non, mais Insomniac Games a estimé qu'avoir Gwen Stacy dans cette histoire n'était pas adéquat. Elle ne faisait pas partie du récit que les développeurs souhaitaient raconter.

« Vous savez, nous considérons l'idée d'intégrer tous les personnages, tout le temps. Chez Insomniac Games, nous sommes tous des fans de Marvel. L'une des grandes forces du studio, c'est que nous aimons recevoir des idées de la part de tout le monde. Donc nous en avons constamment. Mais nous devons également rester concentrés sur l'histoire et sur ce que nous essayons raconter. Et malheureusement, Gwen Stacy n'en fait pas partie. Mais qui sait ? » (via TheGamer). Gwen Stacy dans Marvel's Spider-Man 2, c'est donc non. Mais la porte ne semble pas fermée pour un prochain épisode...

Gwen Stacy et Miles Morales dans Across the Spider-Verse (crédits : Sony Pictures).

Miles Morales toujours aux côtés de Peter Parker

Pas de bol pour Gwen Stacy qui a acquis une plus forte popularité ces dernières années avec les films d'animation Spider-Man: Into the Spider-Verse et Spider-Man: Across the Spider-Verse. Mais Marvel's Spider-Man 2 compte bien pousser la collaboration entre Peter Parker et Miles Morales. Cette fois, les deux super-héros partageront des missions et des compétences.

« Nous avons essayé de leur donner leurs propres animations (ndlr : au niveau des capacités) autant que possible. Elles doivent être différentes, mais comme vous l’avez dit, lorsque vous passez de Peter à Miles, ça doit vous paraître familier. Et nos équipes d’animation, qui gèrent ça au quotidien, prennent tout cela très au sérieux. Ils veulent que vous fassiez l'expérience de chaque personnage comme s'il s'agissait d'un personnage à part entière » nous a confié Robert Coddington, directeur de l'animation.

Durant une autre interview, ce dernier a fait une révélation très cool. Pendant que vous vous baladerez dans la ville, il sera possible de tomber sur le Spider-Man que vous ne jouez pas et même plus. « Il y a des moments où lorsque l'on se balance à travers la ville, on voit l'autre Spider-Man en train de faire quelque chose ou d'arrêter un crime ». Il a aussi confirmé qu'on pourra justement faire équipe si l'on croise l'autre Spider-Man, avant d'ajouter « c'est une chouette expérience que de pouvoir jouer à la fois Peter et Miles ». Marvel's Spider-Man 2 sera disponible 20 octobre 2023 en exclusivité PS5.