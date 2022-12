Attendu de pied ferme après un premier épisode hautement apprécié, Marvel’s Spider-Man 2 se fait toutefois très discret et les informations à son sujet tombent au compte-gouttes. Si Insomniac ne parle pas de son exclu PS5, ce n’est en revanche pas le cas de Tony Todd, l’acteur qui incarnera le symbiote Venom dans ce second opus.

Marvel's Spider-Man 2 va nous en mettre plein la vue

Après s’être amusé à faire du teasing en jouant avec les spéculations des fans, le voilà qui revient à la charge dans une interview. Interrogé par le vidéaste Deeper Depths, qui n’en est pas à son premier coup d’essai dans le domaine, Tony Todd nous rassure concernant Marvel’s Spider-Man 2. Non seulement le jeu va bien et est toujours prévu pour 2023 en exclu sur PS5, mais en prime, on doit s’attendre à une mise en scène complètement folle et de l’action en pagaille.

S’il ne dévoile rien de précis, l’acteur fait toutefois référence à des séquences particulièrement intenses en prenant pour exemple la longue scène d’introduction de Marvel’s Spider-Man Miles Morales mettant en scène Miles et Peter Parker dans une course-poursuite explosive menée tambour battant.

Le prochain épisode des tisseurs devrait donc nous en mettre plein la vue et c’est tant mieux. Avec ses deux derniers jeux Insomniac avait déjà mis la barre très haute en nous scotchant au fond du fauteuil avec une quantité folle de scènes épiques dignes des plus grands blockbusters. Et il semblerait que ce Marvel’s Spider-Man 2 suive exactement le même chemin.

Difficile en revanche pour le moment de se faire une idée claire de la performance, puisque nous n’avons pas encore eu l'occasion de voir le jeu, mais ça ne saurait tarder. Les Game Awards arrivent à grands pas et le jeu pourrait tout à fait y faire une apparition. Et si ce n’est pas le cas, on pourra compter sur Sony pour faire parler de son exclusivité dans les mois qui viennent. Dans tous les cas, il va encore falloir être patient.