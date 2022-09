A l’approche de la première conférence consacrée aux jeux Disney et Marvel, de nouvelles rumeurs surgissent autour de Marvel’s Spider-Man 2. Et si elles sont vraies, la suite devrait dépasser les attentes des joueurs.

Marvel's Spider-Man 2 devrait bientôt montré du gameplay

Marvel’s Spider-Man 2 devrait bientôt montrer du gameplay, c’est dit. C’est en tout cas ce qu’affirme l’insider Millie A, qui avait révélé à l’avance le jeu Wolverine d’Insomniac Games. D’après ses sources, Peter et Miles seraient prêts à en découdre dans une nouvelle vidéo de gameplay prochainement. Lors de la conférence Marvel ? Ou peut-être lors du PlayStation Showcase qui fait tant l’objet de rumeurs ? Rien n’a été précisé, mais les occasions ne devraient pas manquer ce mois-ci.

D’après elle, le jeu est en très bonne voie et il dépasserait « toutes les attentes des cadres de Marvel ». Selon l’une de ses sources, qui est employée chez le géant du comics, Marvel’s Spider-Man 2 brillerait par sa « fluidité et ses visuels percutants ». Tellement, que l’un d’eux était persuadé de regarder une cinématique lorsque du gameplay tournait. De jolies paroles qui vont sans doute faire grimper la hype des joueurs, mais qui restent malgré tout à prendre au conditionnel. Rendez-vous, peut-être donc, à la conférence Marvel et Disney ce 9 septembre à 22h, heure française. On rappelle que d'autres jeux devraient être annoncés, comme l'open world Black Panther et celui d'Iron Man, tous deux en développement chez EA.