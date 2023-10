À l'heure où cet article est écrit, la sortie de Marvel's Spider-Man 2 est prévue pour le 20 octobre prochain. Chez Gameblog, nous lui avons décerné une belle note de 8/10, assortie du macaron "indispensable". Parmi les points forts, outre un gameplay nettement amélioré, on remarque la splendeur graphique du titre. C'est précisément cet aspect qui retient notre attention : comment se compare-t-il au premier opus de 2018 ?

Un comparatif Marvel's Spider-Man 2 qui fait plaisir

Marvel's Spider-Man 2 semble époustouflant. Et pour nous en donner un aperçu concret, une vidéo de DigitalFoundry propose une comparaison entre le jeu de 2018 et celui de 2023. Plus qu'une simple suite, ce nouveau volet magnifie la technologie propre à Insomniac Games. Les joueurs bénéficieront notamment de temps de chargement réduits à l'extrême, mettant en lumière les performances du SSD de la PS5. La reprise du jeu depuis le menu principal est visiblement quasiment immédiate, démonstration de la puissance et de la réactivité de la machine.

L'une des innovations majeures réside dans l'implémentation systématique du ray tracing. Cette technologie, qui reproduit le comportement naturel de la lumière, est au cœur de Marvel's Spider-Man 2, conférant un réalisme assez saisissant aux surfaces réfléchissantes de la métropole, comme les gratte-ciels et les plans d'eau. Insomniac Games n'a d'ailleurs pas hésité à repousser les limites en ajoutant des reflets dans les étendues d'eau, malgré les challenges techniques associés. Pour parfaire cette immersion visuelle, plusieurs modes d'affichage sont à disposition, permettant aux joueurs d'opter soit pour une qualité d'image supérieure, soit pour des performances renforcées. Ces options jouent sur différentes résolutions et fréquences d'images, assurant une adaptabilité selon les souhaits de chaque joueur. Bref, un large choix. Dans notre test, on note :

Les animations des personnages ont été affinées, les immeubles plus détaillés et les voyages rapides… plus rapides et flexibles. Finies les stations de métro, on peut se téléporter partout sur la carte en un temps record. Bluffant. Et le constat est identique lors du changement de personnage à la volée qui est tout aussi impressionnant. Cette suite pousse les curseurs et se paye le luxe de proposer du ray-tracing dans tous les modes en 30, 40 et 60fps.

Un jeu très beau

Comme illustré dans la vidéo ci-dessus, la densité de l'environnement et les détails ont été sublimés. Il y a moins d'architectures superficielles et de chargements tardifs. La cité fourmille de vie avec davantage de véhicules et de passants. C'est assurément ce qui frappe en premier lieu : une ville nettement plus animée. La circulation est enfin réaliste. Enfin, la profondeur de champs est aussi beaucoup plus importante. Marvel's Spider-Man 2 semble être une belle claque et un gros gap avec Marvel's Spider-Man.