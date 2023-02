Marvel's Midnight Suns va recevoir son deuxième DLC Rédemption avec l'un des nemesis de Spider-Man qui sera jouable. Le XCOM-like de Firaxis casse également ses prix sur consoles et PC de manière temporaire.

Après avoir accueilli l'irrévérencieux Deadpool dans ses rangs, Marvel's Midnight Suns diversifie encore son casting. Il s'agit cette fois d'un méchant monstrueux qui en veut à l'homme araignée.

Un anti-héros disponible dans Marvel's Midnight Suns

Le deuxième DLC « Rédemption » de Marvel's Midnight Suns sortira le 23 février prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un contenu disponible à l'unité ou dans le cadre du season pass qui comprend aussi 23 skins pour un certain nombre de héros du jeu.

Ces trois nouvelles missions scénarisées mettront en scène l'un des antagonistes majeurs de Spider-Man : Venom. Un méchant qui souhaite faire oublier ses actions lorsqu'il était sous l'emprise de Lilith. Un anti-héros qui pourra être recruté afin d'intégrer définitivement le roster de Marvel's Midnight Suns. En plus des missions, il y aura une nouvelle mise à jour pour l'Abbaye, des skins et tenues pour Venom.

Venom dans Midnight Suns.

Entre promotions et essais gratuits

Pendant quelques jours, Marvel's Midnight Suns casse les prix de ses éditions Enhanced et Légendaire avec un rabais de 40%. Une promo proposée sur le PlayStation Store (jusqu'au 20 février), Microsoft Store (jusqu'au 1er mars) et Steam (jusqu'au 2 mars 2023).

Des essais gratuits sont également offerts sur Xbox Series X|S, pour tous les joueurs, et sur PS5. Mais pour le coup, il va falloir être abonné au PS Plus Premium. La durée de cette version varie aussi d'une plateforme à l'autre avec trois heures sur les consoles de Microsoft, et deux heures sur celle de Sony. Marvel's Midnights Sun peut être testé gratuitement sur Steam, sans limite d'heures, mais uniquement jusqu'à ce dimanche 19 février à 18h59.