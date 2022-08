Toujours vivant, toujours debout, Marvel’s Avengers continue ses mises à jour régulières. Cette fois, le jeu service de Square Enix ajoute un personnage très réclamé et particulièrement apprécié par les fans.

Bucky Barnes arrive dans Marvel's Avengers

Marvel’s Avengers va accueillir son gros patch 2.6. Au programme de cette nouvelle mise à jour conséquente, du contenu pour occuper pendant quelques heures encore les joueurs les plus fidèles qui n’ont pas déserté le jeu. Un événement, « No Rest for the Wicked », mettra en scène l’antagoniste du end-game qui tentera de ressusciter M.O.D.O.K et une nouvelle zone (la Baie de San Francisco) serade la partie. En revanche, ce que l’on retiendra c’est l’arrivée d’un nouveau héros jouable attendu de longue date.

L’heureux élu n’est autre que James Barnes, alias Bucky, plus connu sous le nom du Soldat de l’Hiver. L’acolyte de Captain America n’a pas encore dévoilé tout son moveset, mais les développeurs ont assuré qu’il ne serait pas « un personnage miroir ». Comprenez par là que son gameplay ne fera pas écho à un héros existant comme Jane Foster avec Thor par exemple. Il aura ses propres attaques, compétences et il pourra même utiliser un fusil d’assaut. Le personnage étant encore en phase de test, il faudra attendre un peu avant de le voir en action. Buck Barnes sera donc disponible gratuitement au sein de la mise à jour 2.6 de Marvel’s Avengers. Sa date de déploiement n'a pas encore été révélée.