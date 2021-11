C'est le super-héros Marvel dont les fans de pop culture parlent depuis des mois. Et voilà enfin un trailer pour l'homme-araignée... Mais pas dans Spider-Man No Way Home.

Le premier trailer annonçant l'arrivée de Spider-Man dans Marvel's Avengers est arrivé. Vous pouvez le découvrir ci-dessus. On peut y voir le Tisseur aux prises avec quelques hommes de main du AIM. Il les escamote avec son style habituel, virevoltant et efficace, avant de se trouver encerclé. Et là, la magie opère. Tout le monde est là pour lui prêter main forte et inverser le rapport de force. On en aurait la larme à l'oeil.

Les joueurs pourront vivre l'histoire de Spider-Man via des défis à débloquer tout au long de l'Initiative Avengers. Peter Parker a vent d'une nouvelle menace et doit s'associer aux Avengers pour empêcher l'AIM de s'emparer d'une technologie qui pourrait bien rendre invulnérable son armée de Synthoïdes. Soucieux de garder son identité secrète, Peter forme une alliance provisoire avec Ms. Marvel et Black Widow et doit apprendre à travailler en équipe sans accroc. Rejoindra-t-il définitivement les Avengers ou restera-t-il indépendant pour affronter l'AIM ?

Attention, car la VF est là

Pour celles et ceux qui avaient apprécié le timbre de ce très cher Donald Reignoux dans le Marvel's Spider-Man et le Miles Morales d'Insomniac, il va falloir vous faire une raison. La voix de Peter Parker ne sera pas assurée par lui, comme il a pu le confirmer sur Twitter. À moins qu'il bluffe. Mais je ne pense pas. Enfin, sait-on jamais. Mais non.

Spider-Man, oui, mais sur PlayStation

Rappelons que le recrutement de Peter Parker dans le jeu de Square Enix interviendra dans un contenu téléchargeable annoncé en 2020 et qui prendra la forme d'un événement baptisé "Un grand pouvoir". Ce dernier sera disponible uniquement sur PS5 et PS4 le 30 novembre prochain. Ce jour-là une mise à jour se déploiera sur tous les supports dont toutes les nouveautés sont listées dans cet article.

Marvel's Avengers est jouable sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 et Xbox One.