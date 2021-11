Continuant à s'étoffer en dépit d'un aveu d'échec de la part de Square Enix, Marvel's Avengers introduira un nouveau raid, de nouvelles fonctionnalités et, sur PS5 et PS4, l'homme-araignée.

Square Enix a annoncé l'arrivée de la mise à jour 2.2 gratuite de Marvel's Avengers pour le 30 novembre. Le jeu de Crystal Dynamics, condamné à faire machine arrière sur le concept des boosts d'XP à acheter, promet beaucoup pour cette date. À commencer par un nouveau personnage jouable : Spider-Man.

Va donc chez Spidey

La venue de Spider-Man dans Marvel's Avengers avait été révélée en 2020. Et depuis, les détails concernant son intégration étaient restés flous. Exclusif aux joueurs PS5 et PS4, le Tisseur se disponible avec l'événement "Un grand pouvoir". Voici une description :

Les joueurs pourront vivre l'histoire de Spider-Man via des défis à débloquer tout au long de l'Initiative Avengers. Peter Parker a vent d'une nouvelle menace et doit s'associer aux Avengers pour empêcher l'AIM de s'emparer d'une technologie qui pourrait bien rendre invulnérable son armée de Synthoïdes. Soucieux de garder son identité secrète, Peter forme une alliance provisoire avec Ms. Marvel et Black Widow et doit apprendre à travailler en équipe sans accroc. Rejoindra-t-il définitivement les Avengers ou restera-t-il indépendant pour affronter l'AIM ?

Restera cependant à voir comment son style, acrobatique, pourra être associé à un groupe formé d'autres super héros.

Marvel du monde

La totalité des joueurs de Marvel's Avengers aura droit à un nouveau raid baptisé "Son discordant". Réservé à des équipes de quatre personnes uniquement, il fait suite à La guerre pour le Wakanda. Il mettra en effet les Avengers aux prises avec Klaw, bien décidé à détruire le pays de Black Panther.

Des fonctionnalités inédites et parfois réclamées s'inviteront également. D'abord, le niveau maximum passera de 150 à 175 et l'équipement de niveau supérieur pourra être recyclé pour des améliorations bienvenues. Mais surtout, la mécanique de Cargaisons fera son entrée. Elle permettra de se payer des objets cosmétiques et ressources à l'aide de la monnaie in-game.

Chaque cargaison coûte 500 unités (la monnaie gagnée en jouant) et tire ses récompenses d'une collection de plus de 250 objets, avec une petite possibilité de remporter une tenue premium qu'il est impossible d'obtenir autrement. Mais pas besoin d’être particulièrement chanceux pour recevoir cette tenue : les joueurs l'obtiendront automatiquement après avoir récupéré 100 Cargaisons.

Voilà qui va clairement changer la face du monde.

Marvel's Avengers est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Stadia.