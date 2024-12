On le sait, pour le moment, l'univers X-Men est totalement sous-exploité dans le MCU. À l'exception de Deadpool 3, les mutants sont en grande partie absents. Pourtant, tout semble se préparer en coulisses chez Marvel, avec de belles promesses pour l'avenir. Que peut-on apprendre d'une nouvelle rumeur ?

Marvel prépare X-Men pour le MCU

Ainsi, Sadie Sink, la star de Stranger Things, pourrait bien rejoindre l’univers cinématographique de Marvel. D’après des rumeurs persistantes, elle serait en tête des discussions pour interpréter Jean Grey, l’un des personnages phares des X-Men. Une nouvelle qui enthousiasme déjà les fans de l’actrice et de l’univers Marvel.

Selon le journaliste Jeff Sneider, Sadie Sink pourrait faire ses débuts dans le rôle de Jean Grey dans Avengers: Doomsday, attendu en mai 2026. Sneider a partagé cette information dans le podcast The Hot Mic et via sa newsletter The InSneider. Bien que rien ne soit encore confirmé, ses sources semblent fiables.

Marvel prévoit également un film consacré aux X-Men après Avengers: Secret Wars, dont la sortie est prévue pour novembre 2027. L’intégration des mutants dans le MCU semble donc se rapprocher, et Jean Grey pourrait jouer un rôle clé dans cette transition.

Sadie Sink.

Un personnage central et complexe

Jean Grey est l’un des personnages les plus emblématiques des X-Men. Connue pour ses pouvoirs psychiques impressionnants, elle est également au centre de nombreuses intrigues majeures, comme l’arc du Phénix Noir. Son inclusion dans le MCU marque une étape importante alors que Marvel cherche à enrichir son univers avec des figures mythiques.

Sadie Sink, avec son talent et sa capacité à incarner des personnages profonds, pourrait apporter une nouvelle dimension à ce rôle. Son interprétation de Max dans Stranger Things a déjà montré qu’elle excelle dans les rôles exigeants émotionnellement.

Marvel semble miser sur une nouvelle génération d’acteurs pour dynamiser son univers. Sadie Sink, à seulement 22 ans, incarne parfaitement cette volonté de renouvellement. Ses performances dans des films comme The Whale ou Fear Street lui ont permis de s’imposer comme une actrice prometteuse.

Source : Jeff Sneider